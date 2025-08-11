خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر صباحی فرد با خانواده شهید بوستان افروز دیدار کرد

امیر صباحی فرد با خانواده شهید بوستان افروز دیدار کرد
کد خبر : 1672533
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با حضور در منزل شهید سرهنگ بوستان افروز، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‍وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور، با خانواده شهید سرهنگ بوستان افروز دیدار و به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کرد.

وی در این دیدار، ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده‍های معظم شهدا، اظهار کرد:شهدا به وظیفه ذاتیِ خود عمل کردند و یقینا همه ما باید ادامه دهنده راه آن عزیزان باشیم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با تاکید بر مقام والای شهادت، تصریح کرد: به برکت خون شهدای عزیز، انقلاب اسلامی مسیر خود را ادامه خواهد داد و دشمنان ما هر تلاشی کنند محکوم به شکست است.

شهید سرهنگ علی بوستان افروز از شهدای ورزشکار و قهرمان جودو نیروهای مسلح بود که در طول جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم منحوس صهیونیستی بر علیه کشورمان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرهنگ شهید علیرضا بوستان افروز به‌عنوان افسر پدافند هوایی کشور، شامگاه دوشنبه در جریان حمله ددمنشانه و جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی به تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد و جان خود را در راه دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی فدا کرد.

شهید بوستان افروز دانشجوی دوره فرماندهی و ستاد ارتش در دافوس بود که با شروع تجاوز وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی، داوطلبانه به یاری هم‌رزمان پدافندی خود شتافت و شوق دیدن فرزندی که در راه دارد نیز مانع از انجام وظیفه‌اش نسبت به دفاع از وطن نشد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور