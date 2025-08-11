امیر صباحی فرد با خانواده شهید بوستان افروز دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور، با خانواده شهید سرهنگ بوستان افروز دیدار و به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کرد.

وی در این دیدار، ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده‍های معظم شهدا، اظهار کرد:شهدا به وظیفه ذاتیِ خود عمل کردند و یقینا همه ما باید ادامه دهنده راه آن عزیزان باشیم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با تاکید بر مقام والای شهادت، تصریح کرد: به برکت خون شهدای عزیز، انقلاب اسلامی مسیر خود را ادامه خواهد داد و دشمنان ما هر تلاشی کنند محکوم به شکست است.

شهید سرهنگ علی بوستان افروز از شهدای ورزشکار و قهرمان جودو نیروهای مسلح بود که در طول جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم منحوس صهیونیستی بر علیه کشورمان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرهنگ شهید علیرضا بوستان افروز به‌عنوان افسر پدافند هوایی کشور، شامگاه دوشنبه در جریان حمله ددمنشانه و جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی به تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد و جان خود را در راه دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی فدا کرد.

شهید بوستان افروز دانشجوی دوره فرماندهی و ستاد ارتش در دافوس بود که با شروع تجاوز وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی، داوطلبانه به یاری هم‌رزمان پدافندی خود شتافت و شوق دیدن فرزندی که در راه دارد نیز مانع از انجام وظیفه‌اش نسبت به دفاع از وطن نشد

