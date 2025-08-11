جزئیات سفر لاریجانی به عراق و لبنان/ آخرین وضعیت مذاکره با اروپا

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود گفت: جلسه امروز را با ادای احترام نسبت به دیپلمات‌های شهید ایران در مزار شریف شروع می‌کنم که در جریان تعرض رژیم صهیونیستی به سرکنسولگری ایران در مزار شریف جان خود را از دست دادند. روز خبرنگار را هم هفته گذشته به خبرنگاران تبریک گفتم اما همراه با اندوه به خاطر اتفاقاتی که در غزه رخ داده است.

وی یادآور شد: همین دیشب چند تن از خبرنگاران دیگر شهید شدند که این جنایت را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کنیم. حمله به خبرنگاران جنایت جنگی تلقی می‌شود و حدود ۲۴۰ نفر از اهالی رسانه در این دوسال به شهادت رسیده‌اند.

بقایی درباره موضع لبنان در خصوص خلع سلاح حزب الله گفت: موضع ما در حمایت از تمامیت سرزمینی و استقلال لبنان اثبات شده است و دوستی ما با مردم لبنان نیز ثابت شده است. ما درک می‌کنیم مجاور بودن با یک موجودیت اشغالگر که هیچ حد و مرزی در ارتکاب جنایت نمی‌شناسد چقدر سخت است.

وی با بیان اینکه ما همواره کنار مردم لبنان بوده‌ایم، گفت: آنچه بیان شده است موضع ایران در دفاع از تمامیت سرزمینی لبنان است. تجربه زیست در این منطقه نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی جز با تجهیز کشورها به تسلیحات لازم در دفاع از کشورمان راه دیگری ندارد.

بقای با تاکید بر اینکه حق ذاتی لبنان برای دفاع از خود در برابر رژیم صهیونیستی را به رسمیت می‌شناسم، گفت: این حق ذاتی آن‌ها است و اعمال این حق ذاتی بدون برخورداری از سلاح ممکن نیست. تصمیم‌گیری در این خصوص مربوط به خود لبنان است. گروه‌های داخل لبنان با هم مشورت‌هایی دارند که می‌توانند به بهترین نحو عمل کنند.

وی در خصوص متن توافقنامه کریدور زنگزور که توسط رسانه‌ای فرانسوی منتشر شده است، گفت: ما در تماس نزدیک با کشورهای همسایه خود در قفقاز جنوبی بوده‌ایم و روابط خوبی با آنها داریم و برای حسن همجواری ارزش زیادی قائل هستیم.

بقایی یادآور شد: تحولاتی که در آن کشورها رخ می‌دهد و با منافع ایران درگیر است را پیگیری می‌کنیم و با این کشورها در تماس هستیم. با ارمنستان هم در خصوص انعقاد قرارداد صلح ارتباط داشتیم که موضوع جدیدی نیست. ما دو طرف را ترقیب به امضای این توافق کرده بودیم. امروز و فردا هم رایزنی‌های سطح بالا با ارمنستان انجام خواهد شد برای اینکه دقیق‌تر در جریان وقایع قرار بگیریم و نکات خودمان را با آن‌ها مطرح کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا روند گفت‌وگوها با اروپا متوقف شده است، گفت: در نشست استانبول در دو هفته قبل طرفین توافق کردند که گفت‌وگوها ادامه پیدا کند زمان و مکان آن مشخص نشده است اما این به معنای توقف نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر لاریجانی به عراق و لبنان گفت: این سفر در ادامه رایزنی‌های ایران با کشورهای همسایه صورت گرفته است. سیاست حسن همجواری سیاست‌های اصولی نظام ما است و ما آن را پیگیری می‌کنیم.

وی گفت: یکی از دستاوردهای مدنظر این سفر نهایی کردن تفاهم‌های امنیتی میان این دو کشور است و در این سفر قرار است این متن به امضای مقامات دو کشور برسد و طبیعتا رایزنی در خصوص مسائل منطقه در دستور کار خواهد بود.

بقایی یادآور شد: سفر به لبنان هم در راستای تلاش ایران برای کمک به صلح در غرب آسیا صورت می‌گیرد. در سفر به لبنان آقای لاریجانی قرار است با مقامات ذیربط لبنان صحبت کند.

وی در خصوص حضور ایران برای مذاکره در FATF عنوان کرد: در این خصوص اطلاعات جزئی‌تر را از وزارت اقتصاد جویا شوید. وزارت خارجه هم بخشی از کار را انجام می‌دهد. مهم‌ترین تحولی که البته فکر نمی‌کنم مرتبط باشد بلکه به عنوان یک تصمیم حاکمیتی بوده است عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو است این کنوانسیون بعد از تایید مراجع ذی صلاح به دبیرخانه این کنوانسیون ارسال شده و بعد به عضویت این کنوانسیون خواهیم درآمد و ایران جزو اولین اعضای این معاهده بوده است‌. امیدواریم که این تحول در پیشبرد کار همکاران ما در وزارت اقتصاد کمک کند.

بقایی در خصوص نقش نروژ در مذاکرات ایران و آمریکا و برگزاری دور جدید مذاکرات در نروژ گفت: چنین چیزی را تایید نمی‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر معاون دبیرکل آژانس گفت: قرار است گفت‌وگوها امروز آغاز شود و با وزیر خارجه هم دیداری صورت خواهد گرفت اما پیش‌بینی نتیجه دیدارها زود است. چون وضعیت فنی خیلی پیچیده است و وضعیتی که در آن هستیم بسیار پیچیده است و یک مورد مشابه در این باره نمی‌بینیم.

وی گفت: لازم است آژانس کوتاهی نکند به ویژه در زمینه محکومیت‌ها و از این بابت گلایه مند هستیم. روش و شیوه‌نامه مشخصی وجود ندارد. این نشست در خصوص ادامه تعامل ایران با آژانس و در پرتو اتفاقاتی است که در چند هفته اخیر حادث شده است. این شیوه‌نامه با در نظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

بقایی درباره پرونده سفارت‌خانه‌های ایران در خارج از کشور گفت: در مورد حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف و ربایش چهار دیپلمات ایرانی در لبنان در سال ۱۳۶۱ که حوادث تلخی در خصوص نمایندگی‌های ایران بوده است لازم است که یاد همه دیپلمات‌های ایران را گرامی بدانیم.

وی یادآور شد: در خصوص مزار شریف این موضوع را در دستور کار داریم و پیگیری‌ها انجام می‌شود. در خصوص لبنان فکر می‌کنم حدود یک ماه قبل سالگرد این حادثه بود که بیانیه‌ای صادر کردیم و این چهار دیپلمات در زمان اشغال لبنان دستگیر شدند و به گمان ما این عزیزان به سرزمین‌های اشغالی منتقل شدند.

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: در سال ۲۰۰۸ مقامات لبنانی این موضوع را در سازمان ملل مطرح کردند و ما یک کارگروه برای پیگیری این موضوع تشکیل داده‌ایم.

بقایی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده هسته‌ای با توجه به تحولات جدیدی در شورای امنیت در حوزه اختیارات این شورا قرار خواهد گرفت، گفت: موضوع هسته‌ای که همیشه با هماهنگی و زیر نظر شورای امنیت ملی بوده است، وزارت خارجه به عنوان متولی اجرای تصمیمات کشور در مذاکرات بوده است. الان هم به همان شکل کار ادامه پیدا خواهد کرد و امیدوارم با حضور دکتر لاریجانی در شورای امنیت ملی در تمام موضوعاتی که مربوط به مسائل خارجی کشورمان است مسائل را پیش ببریم.

بقایی درباره طرح اشغال غزه که از سوی آمریکا مطرح شده است، گفت: از ابتدا مشخص بود که رژیم صهیونیستی به دنبال تسخیر غزه و کرانه باختری و محو فلسطین به عنوان یک ملت و کشور بوده است. بهانه‌هایی که برای توجیه کشتار گفته می‌شود سخیف است و کسی باور ندارد. اغلب کشورها این طرح را محکوم‌ کردند و می‌دانند گام دیگر در جهت تکمیل نسل کشی در غزه است. این طرح چیزی جز ادامه تعدی و نسل کشی در غزه نیست و امیدوارم جامعه جهانی مانع از تحقق چنین شرارتی شود.

وی درباره سفرای منصوب شده ایران در نمایندگی‌ها گفت: در لهستان آقای عیسی کاملی، شیخ الاسلامی در سازمان همکاری اسلامی، آقای ابوالفتح‌ در نامبیا و فضلی در صربستان، آقای حیدری سرکنسول در آستاراخان و آقای ضیایی کاردار ایران در سنتیاگو منصوب شدند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص نقش ایران در روند قفقاز جنوبی تصریح کرد: منطقه قفقاز برای ایران ارزش بسیار بالایی دارد. از لحاظ سیاسی، اقتصادی و روابط همسایگی طبیعی است در هر روندی که تحولات را شکل می‌دهد دخیل هستیم. ما در تماس نزدیک با مقامات ارمنستان و جمهوری آذربایجان بودیم. سفر معاون وزیر خارجه ارمنستان فردا در همین راستاست. وزیر خارجه ارمنستان تاکید کرد از اقدام ناسازگار و نگران کننده برای ایران خودداری خواهد کرد. با وجود مرز مشترک کوتاه با ارمنستان که تنها ۴۰ کیلومتر است ولی مرزی امن است و موجب دوستی است. در همه تحولات از نزدیک مواضع خودمان را مطرح می‌کنیم. ما در عین اینکه همواره از مسیرهای مواصلاتی استقبال کردیم اعلام کردیم که اقدام در این زمینه نباید مغایر با حقوق بین‌الملل باشد و مرزهای بین‌المللی را نقض کند، این موضع ثابت ماست. مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای را به هیچ عنوان برای امنیت منطقه مفید نمی‌دانیم و مخالفت خود را صریحا ابراز کردیم.

بقایی در خصوص سفر لاریجانی به لبنان در مقطع حساس کنونی گفت: چون شرایط حساس است می‌طلب که رایزنی ایران با کشورهای منطقه با هدف صلح در منطقه غرب آسیا بیشتر شود. گفت‌وگوها با عراق و لبنان با هدف تبادل نظر در خصوص مسائل منطقه است.

وی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت: راجع به دیدگاه‌های مختلف موضوعات مختلفی مطرح می‌شود در خصوص مذاکرات هسته‌ای وزارت خارجه در مراجع نظام اقدام خواهد کرد و دیدگاه‌های خود را در این خصوص اعلام می‌کند‌.

بقایی در خصوص اعتمادسازی در مذاکرات ایران و آمریکا گفت: ما هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم. ما با آمریکا در شرایطی که مذاکره می‌کردیم هم اعتمادی نداشتیم و آنچه آن‌ها در خلال مذاکرات انجام دادند جایی برای اعتماد صفر هم نگذاشته است آنچه تضمین کننده‌ی ما است قوای نظامی است و وزارت خارجه از تمام توان خود برای استفاده از ابراز دیپلماسی استفاده خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص روابط ایران و مصر گفت: اخبار تماس وزاری خارجه مصر و کشورمان را دنبال کرده اید طی این یک سال تماس های مشترکی داشتیم که در خصوص روابط دو جانبه و منطقه ای بوده است و می‌دانیم که مصر نقش مهمی در اجماع منطقه علیه تجاوز رژیم صهیونیستی داشت. در خصوص روابط دو جانبه همانطور که آقای وزیر گفت به تفاهم هایی رسیده ایم. در خصوص احیای روابط متعارف با مصر باید توسط دو طرف تصمیم‌گیری شود.

بقایی در خصوص رد و بدل شدن پیام میان ایران و آمریکا تاکید کرد: گفت‌وگو ها از طرف واسطه ها ادامه دارد هم از طریق دفتر حافظ منافع آمریکا و هم از طریق کشورهایی که پیام هایی رد و بدل می‌کردند اتفاق افتاده است. اما هنوز زمانی برای مذاکرات دوباره مشخص نشده است‌.

وی درباره ادعای خطرناک بودن ایران برای آمریکا گفت: این ادعای مضحک است. ابن‌ها برای توجیه قانون شکنی آشکار و نقض حاکمیت ملی ایران چنین ادعایی مطرح می‌کنید. واقعیت این است آمریکا در میانه مذاکرات به نایبش یعنی رژیم صهیونیستی چراغ سبز برای تجاوز داد.

بقایی در خصوص آخرین وضعیت مستندسازی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران گفت: ما از ابتدا پیگیری حقوقی تجاوز نظامی رژیم و آمریکا را در دستورکار قرار دادیم. یک بخش مستندسازی است. از همان ابتدا شروع کردیم و اسناد توزیع شده است. بخش دیگر مربوط به قوه قضاییه است که در ارتباط با آنان هستیم. لازم است از حیث کیفری و طرح کیفرخواست علیه عاملان در محاکم داخلی اقدام شود.

سخنگوی وزارت امور در پاسخ به ایلنا که آیا وزارت امور خارجه عضو تشکیلات جدید التاسیس شورای عالی دفاع است، گفت: بله.

بقایی درباره اخباری مبنی بر توافق صلح سه جانبه بین ارمنستان، آذربایجان و آمریکا گفت: سفر معاون وزیر خارجه ارمنستان فردا انجام خواهد شد و گفتگوها حول محور انفاقات اخیر صورت خواهد گرفت. چیزی به نام موافقتنامه صلح سه جانبه وجود ندارد. خیلی تعجب آور نیست برخی طرف‌ها از جمله رژیم صهیونیستی بخواهد از این آب گل الود ماهی بگیرد. آن‌چیزی که روشن است این است که در جریان نشست آمریکا متن یک بیانیه مورد امضا قرار گرفت و بیان شد که ارمنستان و آذربایجان متن توافق صلح دوجانبه را پاراف کردند. صلح ارمنستان و آذربایجان نهایی شده و قرار است متن نهایی بین دو کشور امضا شود.

وی ادامه داد: آن‌چیزی که برای ما مهم است تداوم روابط خوب بر اساس حسن همجواری با هر دو کشور و تاکید بر اینکه هر گونه راهگذری بین کشورها باید با رعایت احترام به تمامیت سرزمینی و مرزهای بین‌المللی صورت بگیرد. ما انسداد مرزی با ارمنستان را نمی‌پذیریم و خیلی‌ها هم صحت ندارد و خبر اجاره ۹۹ ساله خبرسازی است.

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تحریم‌های نفتی علیه روابط ایران و چین گفت: تحریم‌های آمریکا فقط علیه یک یا دو کشور نیست. آمریکا همه قواعد تجارت آزاد را تضعیف کرده، چه از لحاظ تحریم و چه از لحاظ تعرفه‌های غیرمشروع. در خصوص تجارت ایران و چین نیز تردیدی نیست که اقدام آمریکا خلاف قانون است. به هیچ عنوان قابل توجیه نیست اما رابطه ما با چین مستحکم است و هر دو کشور حتما بر اساس منافع و مصالح خودشان تصمیم می‌گیرند.

وی در رابطه احتمال شکل گیری جلسه سازمان همکاری اسلامی گفت: ما از مدتی قبل درخواست اجلاس اضطراری سازمان همکاری درباره غزه کردیم. در مکاتبه با دبیرکل سازمان و وزیر خارجه ترکیه و عربستان موضوع را منعکس کردیم. ما پیگیر هستیم و امیدواریم هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

وی در خصوص نظر ایران درباره غنی سازی گفت: در مورد غنی سازی موضع ما روشن بیان شده است. مادامی که ایران در معاهده منع اشاعه عضویت دارد باید از مزیت‌های آن بهره مند باشد.

