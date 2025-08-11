توضیح لاریجانی درباره اهداف سفرش به عراق و لبنان

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی پیش از عزیمت به عراق و لبنان درباره اهداف سفرش گفت: این سفر دو بخش دارد، بخش اول در عراق است؛ عراق کشور دوست و همسایه ماست و روابط نزدیک تجاری سطح بالایی با این کشور داریم.

وی ادامه داد: همکاری ها دو ملت در سطح بسیار خوبی است که نمومه آن اربعین است و پیشاپیش از دولت عراق تشکر می‌کنیم که در زمینه اربعین همکاری‌های خیلی خوبی برای زائرین دارند.

لاریجانی تصریح کرد: ما یک توافقنامه امنیتی را با عراق تدوین کرده‌ایم که خیلی نقطه مهمی است. نگاه ایران و سبک ایران در روابط با همسایگان این گونه است که امنیت ایرانیان برایش نقطه اصلی است ولی در ضمن، توجه به امنیت همسایگان هم دارد و مثل برخی از کشورها نیست که فقط امنیت را برای خودشان می‌دانند و دیگر ملت‌ها را در منطقه له کردند. این یک نوع رفتار است و در همین سفر این توافقنامه امضا خواهد شد.

وی تصریح کرد: با دوستان زیادی که در عراق حضور دارند از جریان های مختلف ملاقات هایی خواهیم داشت، صحبت های آنها را می‌شنویم و نظراتی که در زمینه همکاری‌های دوجانبه است را با آنها مطرح خواهیم کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره بخش دوم این سفر گفت: بخش دوم این سفر مربوط به لبنان است. لبنان یکی از کشورهای بسیار مهم در منطقه و تاثیرگذار در غرب آسیاست. ما از دیرباز با دولت و مردم لبنان ارتباط داشتیم، بسیاری از علمایی که در ایران فعال و تاثیرگذار بودند از لبنان آمده بودند، بنابر این یک ریشه مشترک تمدنی بین ایران و لبنان وجود دارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل همکاری‌های ما با دولت و مردم لبنان سابقه‌دار و گسترده است. در مسایل مختلفی که در منطفه رخ می دهد ما با هم رایزنی داریم، بنابر این در این شرایط که مقداری شرایط خاص هم هست با مسئولین و افراد موثر در این کشور گفت‌وگو خواهیم کرد.

وی ادامه داد: پیام هایی هم وجود دارد که مطرح خواهیم کرد. در لبنان مواضع ما از قبل هم روشن است نظر ما این است که وحدت ملی در لبنان موضوع مهمی است که باید در همه شرایط حفظ شود استقلال لبنان برای ما مهم است بالارفتن روابط تجاری بین دو کشور از نظر ما مهم است.

درباره سفرش در شرایط جنگی لبنان گفت: لبنان یک تاریخ طولانی در این مسائل دارد و اخیرا هم یک درگیری سنگین با رژیم صهیونیستی داشته است مانند خود ما که داشتیم بنابراین همیشه این گفتگوها می تواند در ایجاد ثبات در منطقه موثر باشد.

وی در پاسخ به این که در سفر به لبنان حامل پیام هم هستید؟ گفت: پیام هایی وجود دارد که مطرح خواهیم کرد. مواضع ما در لبنان از قبل هم روشن است. ما نظرمان این است که وحدت ملی در لبنان موضوع مهمی است که باید حفظ شود، استقلال لبنان همیشه برای ما مهم است و به آن کمک خواهیم کرد. بالا رفتن روابط تجاری بین دو کشور نیز از موضوعات مهم است.

لاریجانی در پاسخ به این که شما در شرایط خاص جنگی در به لبنان به این کشور سفر می‌کنید، گفت: لبنان تاریخ طولانی در این مسایل داشته و اخیرا هم درگیری سنگینی با رژیم صهیونیستی داشته مثل خود ما که داشتیم، بنابر این همیشه این گفت‌وگوها می‌تواند برای ایجاد ثبات در منطقه موثر باشد.

