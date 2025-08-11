سردار فدوی در گفتوگو با ایلنا:
آمادگی نیروهای مسلح تعطیلبردار نیست/ دعوای بین حق و باطل هرگز تمام نمیشود
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: طبیعی است که دعوای بین حق و باطل از ابتدا وجود داشته الان هم هست و تا آخر ادامه خواهد داشت و هرگز تمام نمیشود. این موضوع (تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی) بستگی به این دارد که اگر این خبیثان احتمال موفقیت بدهند، در این صورت حتماً اقدام خواهند کرد. اما ضربه بزرگی به آنها وارد شد و همه متوجه شدهاند که در طرف مقابل، تمام دنیای خبیث حضور داشت و در این سوی میدان تنها ما بودیم اما آنها دست خود را بالا بردند و درخواست پایان درگیری را کردند.
سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با آمادگی نظامی نیروهای مسلح در صورت تکرار تجاوز اسرائیل به خاک کشورمان گفت: مسلما یکی از مسائلی که دائم مدنظر سپاه است، به لحاظ اینکه هم دستور فرمانده کل قوا است و هم دستور قرآن، آمادگی صد در صدی است. این آیهای که بر سینه ما پاسداران نوشته شده است بر اساس همین آمادگی است. این روال (آمادگی نیروهای مسلح) تعطیل بردار نبوده و نیست. قوه و استطاعت نیرو در این مدت کم خیلی خوب بوده است و این روند ادامه دارد.
خبیثان عالم میخواهند انسجام ملی کمتر شود
سردار فدوی درباره لزوم حفظ انسجام ملی در شرایط حال حاضر کشور عنوان کرد: مردم نقش اساسی دارند. مردمی که در این انسجام نقش کلیدی دارند، اگر منسجم باشند، میتوانند بیشترین بهرهوری را از انسجام به دست آورند. خبیثان عالم میخواهند این انسجام کمتر شود و مردم باید حواسشان باشد که این انسجام کمتر نشود که الحمدالله در سختترین شرایط، این روال برقرار بود.
وی افزود: امید خبیثان بر این بود که اگر حمله کنند، انسجام مردم هم کمتر شود درحالیکه برعکس شد. انسجامی که در دفاع مقدس دوم به وجود آمد، بینظیر بود. علیرغم برنامهریزیهای گستردهای که خبیثان در دهه ۹۰ و در سال ۱۴۰۱ انجام داده بودند، انسجام ملی بینظیر بود.
اگر اسرائیل احتمال موفقیت دهد، حتما اقدام خواهد کرد
جانشین فرمانده کل سپاه در پاسخ به این سوال که آیا همچنان اسرائیل برای ما تهدید به حساب میآید یا خیر گفت: طبیعی است که دعوای بین حق و باطل از ابتدا وجود داشته الان هم هست و تا آخر ادامه خواهد داشت و هرگز تمام نمیشود.
وی گفت: این موضوع (تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی) بستگی به این دارد که اگر این خبیثان احتمال موفقیت بدهند، در این صورت حتماً اقدام خواهند کرد. اما ضربه بزرگی به آنها وارد شد و همه متوجه شدهاند که در طرف مقابل، تمام دنیای خبیث حضور داشت و در این سوی میدان تنها ما بودیم اما آنها دست خود را بالا بردند و درخواست پایان درگیری را کردند.