برادر شهید سپهبد باقری در گفتوگو با ایلنل مطرح کرد؛
از ماجرای ویدئوی نوروزی شهید باقری در شیراز تا سخنرانی متفاوت در دانشگاه آزاد
بردار سپهبد شهید محمد باقری گفت: در جامعه ما خوشبختانه یا متاسفانه سطح آزادی به صورتی است که شما اگر حرفی بزنید ممکن است از این حرف چندین برداشت شود و چون آزادی وجود دارد هر کسی هرطور دلش بخواهد درباره آن نظر میدهد اما اگر آن صحبتی که حاجی در دانشگاه آزاد انجام داده بود را گوش بدهید واقعاً نمره بالایی به این طرز تفکر شهید درباره برخورد با جوانان میدهید.
برادر سرلشکر شهید سپهبد محمد باقری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا باا اشاره به ویژگی شخصیتی این شهید درباره حضور شهید باقری در بین مردم بدون لباس نظامی و انتشار ویدئویی در شیراز در ایام عید نوروز که دستمایه انتقاد برخی تندروها به این شهید شده بود، گفت: این اتفاقی که در شیراز افتاد در پی یک سفر خانوادگی خیلی ساده بود که در آن جا خبرنگاری با ایشان دیدار و این فیلم را تهیه کرده بود.
وی ادامه داد: شهید باقری فقط در برنامههای رسمی از لباسهای نظامی استفاده میکردند. ایشان فعالیت ورزشی داشتند و هر هفته دو جلسه فعالیت پیادهروی سنگین در اطراف تهران و در همین پارکهای عمومی بین مردم داشتند.
برادر شهید باقری تصریح کرد: بسیاری از مردم در تپههای لویزان و پارک لویزان بعد از ظهرها در حال پیادهروی هستند و ایشان هم حداقل یه روز تا دو روز در هفته برای پیادهروی و ورزش به آنجا میرفت. ایشان همیشه با لباس ساده بین مردم حاضر میشد یا اگر احیاناً سخنرانیها یا هیئات مذهبی میرفتند وضعیت به همین صورت بود.
وی درباره انتقاداتی که بعضا به شهید باقری میشد، گفت: در جامعه ما خوشبختانه یا متاسفانه سطح آزادی به صورتی است که شما اگر حرفی بزنید ممکن است از این حرف چندین برداشت شود و چون آزادی است هر کسی هر طور دلش بخواهد درباره آن نظر میدهد اما فیالواقع اگر آن صحبتی که حاجی در دانشگاه آزاد انجام داده بود از دو الی سه دقیقه قبلش تا آن بخشی که باعث سوءبرداشت در برخی افراد شده بود را گوش بدهید واقعاً نمره بالایی به این طرز تفکر شهید درباره برخورد با جوانان میدهید.
برادر شهید باقری درباره حضور شهید در فضای مجازی فارسی گفت: ایشان در هیچ فضای مجازی صفحه نداشتند چراکه اصلا وقت این کار را نداشت.
به گزارش ایلنا، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح در چهل و سومین سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی گفته بود «جامعه بسیار پیچیده و در حال تحولِ ما نیاز به کار علمی دارد و اگر فرماندهی انتظامی بخواهد با رویکرد سخت و باتوم و دشنه برخورد کند، راه به جایی نمیبرد ما نیاز به تدبیر داریم. افسر پلیس ما باید نسل جدید را به خوبی بشناسد و رگ خواب او را بداند.» این سخنان باعث انتقاد بسیاری از جریان های خاص به این شهید شده بود.
شهید محمد باقری، سومین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از جمله فرماندهان ارشد نظامی کشور بود که در بامداد جمعه (۲۳ خرداد) در حملات رژیم صهیونستی و در ۶۵ سالگی به برادر شهیدش پیوست.