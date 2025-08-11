اسکندر مومنی وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اقدامات وزارت کشور درخصوص دستور رئیس‌جمهور برای توقف مهاجرت به تهران گفت: اینگونه نیست و بحث ما در دولت این نبود که بخواهیم جلوی مردم را بگیریم بلکه به طور کلی بحث شده بود که تلاش شود که مهاجرت معکوس صورت بگیرد.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه ظرفیت‌های زیرساختی از جمله آب در تهران کم است باید سیاست‌گذاری مناسب به صورتی انجام شود که مردم به سمت تهران نیایند، نه اینکه مهاجرت افراد از سایر شهرها به تهران ممنوع شود.

وزیر کشور تاکید کرد: باید سیاست‌گذاری مناسبی به دلیل کمبود آب و منابع در تهران صورت بگیرد.

به گزارش ایلنا، پیش از پس از جلسه 5 مردادماه هیات دولت وزیر کشور اظهار داشت: در خصوص بار جمعیتی تهران امروز در دولت بحث شد؛ تلاش بر این است که به هیچ عنوان بارگذاری جدید صورت نگیرد و در همین حد متوقف شود. توقف مهاجرت به تهران همین امروز هم دستور رئیس جمهور بود چراکه تهران بیش از این ظرفیت ندارد؛ حتی اگر ما مشکل برق و گاز را برطرف کنیم، مشکل تامین آب لاینحل خواهد بود.

