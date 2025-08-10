پزشکیان در مراسم نکوداشت روز خبرنگار حضور یافت

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه با حضور در مراسم نکوداشت روز خبرنگار که در تالار وحدت برگزار شد، بار دیگر بر اهمیت نقش رسانه و اهالی فرهنگ در پیشبرد جامعه تأکید کرد.

در این آیین که با حضور جمعی از خبرنگاران، اصحاب رسانه و چهره‌های برجسته فرهنگ و هنر کشور در فضای صمیمانه برگزار شد، رئیس‌جمهور بی‌تکلف و از نزدیک با خبرنگاران و هنرمندان به گفت‌وگو پرداخت.