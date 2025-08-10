خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در مراسم نکوداشت روز خبرنگار حضور یافت

پزشکیان در مراسم نکوداشت روز خبرنگار حضور یافت
کد خبر : 1672280
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در مراسم نکوداشت روز خبرنگار که با حضور جمعی از خبرنگاران، اصحاب رسانه و چهره‌های برجسته فرهنگ و هنر در تالار وحدت برگزار شد حضور یافت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه با حضور در مراسم نکوداشت روز خبرنگار که در تالار وحدت برگزار شد، بار دیگر بر اهمیت نقش رسانه و اهالی فرهنگ در پیشبرد جامعه تأکید کرد.

در این آیین که با حضور جمعی از خبرنگاران، اصحاب رسانه و چهره‌های برجسته فرهنگ و هنر کشور در فضای صمیمانه برگزار شد، رئیس‌جمهور  بی‌تکلف و از نزدیک با خبرنگاران و هنرمندان به گفت‌وگو پرداخت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور