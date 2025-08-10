در سومین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی انجام شد؛
بررسی راههای مقابله موثر با تحریمهای غیرقانونی
سومین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با حضورسید عباس عراقچی برای بررسی روابط اقتصادی خارجی کشور و راههای مقابله موثر با تحریمهای غیرقانونی به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط ضمن ارائه گزارش فعالیتهای صورتگرفته در زمینه تعاملات و روابط اقتصادی و تجاری با شرکای خارجی، برنامهها و پیشنهادهای خود جهت تقویت فعالیتها و مراودات اقتصادی-تجاری در ماههای پیش رو را تبیین کردند.