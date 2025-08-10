خبرگزاری کار ایران
در سومین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی انجام شد؛

بررسی راه‌های مقابله موثر با تحریم‌های غیرقانونی

کد خبر : 1672266
سومین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با حضورسید عباس عراقچی برای بررسی روابط اقتصادی خارجی کشور و راه‌های مقابله موثر با تحریم‌های غیرقانونی به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، سومین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با حضور سید عباس عراقچی برای بررسی روابط اقتصادی خارجی کشور و راه‌های مقابله مؤثر با تحریم‌های غیرقانونی در روز یکشنبه به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های صورت‌گرفته در زمینه تعاملات و روابط اقتصادی و تجاری با شرکای خارجی، برنامه‌ها و پیشنهادهای خود جهت تقویت فعالیت‌ها و مراودات اقتصادی-تجاری در ماه‌های پیش رو را تبیین کردند.

 

