به گزارش ایلنا، سومین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با حضور سید عباس عراقچی برای بررسی روابط اقتصادی خارجی کشور و راه‌های مقابله مؤثر با تحریم‌های غیرقانونی در روز یکشنبه به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های صورت‌گرفته در زمینه تعاملات و روابط اقتصادی و تجاری با شرکای خارجی، برنامه‌ها و پیشنهادهای خود جهت تقویت فعالیت‌ها و مراودات اقتصادی-تجاری در ماه‌های پیش رو را تبیین کردند.