مشکلی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا غلامرضا نوری قزلجه در پایان جلسه امروز هیات دولت درباره واردات کالای اساسی گفت: اکنون نه در قوانین ما، نه در عرف ما و نه در قواعد اقتصادی ما هیچ گونه انحصاری برای واردات کالاهای اساسی به کشور وجود ندارد‌.

وی ادامه داد: شاید یک عده ای سهم بالایی از قدیم در این عرصه دارند اما هیچ کدام مشمول انحصار نمی شوند. پس هیچ انحصاری نداریم. با این حال داریم عدد آنهایی که سهم بیشتری از بازار را دارند کم می کنیم، تا بازیگران جدید وارد عرصه شوند. یعنی این سهم رو به کاهش است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در خصوص ذخایر کالاهای اساسی مشکل خاصی وجود ندارد. ذخایر در همه موارد وضعیت مناسبی دارد. قیمت مصوب نیز دارد. افزایش قیمت ها نیز قانونی بوده است.

وی درباره این‌که که چند شرکت با جمع آوری برنج ایرانی قیمت را بالا برده و بازار را ملتهب کردند، بیان کرد: در خصوص قیمت برنج، قیمت گذاری برای برنج وارداتی هیچ افزایشی نداشته است. کاملا قیمت ثابت دارد. برنج ایرانی نیز مشمول قیمت گذاری نمی شود. افزایش غیر متعارف داشته که اکنون قیمت رو به پایین است و با ورود مسئول جدید قیمت ها در حال تعدیل است.مواردی که برنج احتکار شده است گزارش شده و با همکاری سازمان تعزیرات با آنان برخورد می شود.

نوری قزلجه ادامه داد: چرا می گویید هر ماه یک کالای اساسی به مشکل می خورد. در یکسال گذشته تامین کدام کالای اساسی به مشکل خورده است. چون آمار نادرست بوده بعضا ذهنیت ها اشتباه شده است. در واردات و تامین کالاهای اساسی درطول یکسال گذشته هیچ مشکل و تنشی نبوده است.

وی درباره به علت افزایش قیمت حبوبات، چای و لبنیات، بیان کرد: نباید با سوال فضاسازی کرد. جواب بنده به منزله تایید سوال شما نیست. شما قیمت کالاهای اساسی استفاده کننده از ارز ترجیحی و مشمول قیمت گذاری را در طول یکسال گذشته بررسی کنید، روند نسبتا خطی دارد. گوشت مرغ یا تخم مرغ سال گذشته چند بود و الان چند است. اگر هم افزایشی داشته به خاطر برخی از آیتم های اقتصاد کلان مانند حمل و نقل بوده است که جزئی نیز بوده است. قیمت این کالاها یک روند خطی دارد. زمانی که حبوبات از ارز ترجیحی استفاده می کرد اما یک دفعه رفت روی ارز ترجیحی قیمت آن حدود دو و نیم برابر فرق م کند.

وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: قیمت روغن نیز قیمت مصوب است. سؤال شما بیشتر از جواب من بازتاب دارد. خواهش می کنم با دقت و اطلاع کامل بپرسید. ما هم موظف به پاسخگویی هستیم. مطمئن باشید کسی نمی تواند یک هزار تومان کالاهایی که قیمت مصوب دارد را بالاتر از نرخ مصوب بفروشد. یکی از وظایف ما برخورد با افزایش قیمت ها است. ما تکالیف قانونی خود را در حوزه نظارت با همکاری وزارت صمت و تعزیرات انجام می دهیم.

