صدور اسناد مالکیت ۳۵ هزار هکتار از اراضی منطقه صوفیان

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه قوه قضاییه امروز (۱۹ مرداد ماه) در پی دستور صریح رئیس قوه قضاییه برای رفع مشکلات ثبتی مردم منطقه صوفیان، مراسم رسمی واگذاری اسناد مالکیت ۳۵ هزار هکتار از اراضی این منطقه به مردم برگزار شد.

این آیین با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی - معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - و جمعی از مقامات قضایی و اجرایی استان و اهالی منطقه، در مسجد جامع صوفیان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در ابتدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و جنگ ۱۲ روزه گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تثبیت و سنددار کردن اراضی بر حسب دغدغه مندی و دستورات راهگشای رئیس قوه قضاییه جهت حل مشکلات مردم و تثبیت اراضی و با هدف کمک به مردم بومی منطقه، تصمیمات مهم و قانونی گرفته شد و پس از سال‌ها، مشکل مالکیت ۳۵ هزار هکتار حل و اسناد اراضی صوفیان صادر شد. این امر موجب افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود.

وی با اشاره به قدردانی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی از حل معضل اراضی منطقه صوفیان خاطرنشان کرد: دعوای حقوقی میان اهالی روستاها در پرونده‌ای موسوم به موقوفات قائم مقام فراهانی و ادعای وقفیت در خصوص اراضی منطقه صوفیان در استان آذربایجان شرقی، مشکل چندین ساله مردم این منطقه را مرتفع کرد.

خلیلی با تاکید بر اثر ماندگار و تأثیرگذار این حکم در پایان دادن منازعه طولانی مدت مالکیت اراضی منطقه صوفیان گفت: این پرونده یکی از پرونده‌هایی بود که پیچیدگی‌های فراوانی داشت و شخص رئیس قوه قضاییه ابعاد مختلف این پرونده را بررسی کرد و در نهایت با کارشناسی‌های متعدد در منطقه صوفیان و کسب اطلاعات و با استناد به مدارک محکم و استدلال‌های قوی حکم پرونده مذکور صادر شد و امروز با رفع مشکلات ثبتی مردم منطقه صوفیان، مراسم رسمی واگذاری اسناد مالکیت ۳۵ هزار هکتار از اراضی این منطقه به مردم برگزار شد.

انتهای پیام/