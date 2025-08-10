به گزاش ایلنا، با موافقت مقام معظم رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظلّه‌العالی)، عضویت اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) برای یک دوره دیگر تمدید شد. در پی درخواست رئیس کمیته امداد مبنی بر تمدید عضویت اعضای هیئت امناءکمیته امداد، معظّم له با این پیشنهاد موافقت فرمودند و ضمن آرزوی توفیق و دوام خدمت برای اعضای محترم هیئت امنا بر استمرار فعالیت‌های این نهاد انقلابی در مسیر خدمت‌رسانی به محرومان و نیازمندان تأکید کردند.