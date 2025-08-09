مرحوم فرشچیان رنگ و نقش را در خدمت معنا گرفت

استاد فرشچیان با نبوغ خدادادی و با عجین ساختن ایمان و عشق، هنر را از انحصار فرم و قالب خارج کرد و به ساحت معنویت و هویت ایرانی و اسلامی کشاند و آینه دار هنر ناب ایرانی در جهان شد.

رحمت و رضوان الهی نصیب این استاد وارسته و این چهره ماندگار باشد . بی تردید نگارگری های ماندگار او از «عصر عاشورا» و «ضامن آهو» گرفته تا «پنجمین روز آفرینش»و «مولود کعبه» بسترساز رحمت و فضل الهی و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت، در جوار ابرار و صالحان خواهد بود.»