مرحوم فرشچیان رنگ و نقش را در خدمت معنا گرفت

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند بزرگ نگارگری ایران و جهان را تسلیت گفت و نوشت: او رنگ و نقش را در خدمت معنا گرفت و ظرافت روح ایرانی را با دستان توانای خویش بر صفحه بوم هنر ایران و جهان جاودان ساخت.

​به گزارش ایلنا، متن پیام محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر بی‌همتا و هنرمند بی بدیل، ضایعه ای جبران ناپذیر بر پیکر هنر و اندوهی عمیق بر جان فرهنگ ایران نشاند. او رنگ و نقش را در خدمت معنا گرفت و ظرافت روح ایرانی را با دستان توانای خویش بر صفحه بوم هنر ایران و جهان جاودان ساخت. او جهانی بود بنشسته در گوشه ای و سفیر مهر و معنا در نگارستان جهان بود.

استاد فرشچیان با نبوغ خدادادی و با عجین ساختن ایمان و عشق، هنر را از انحصار فرم و قالب خارج کرد و به ساحت معنویت و هویت ایرانی و اسلامی کشاند و آینه دار هنر ناب ایرانی در جهان شد.

رحمت و رضوان الهی نصیب این استاد وارسته و این چهره ماندگار باشد . بی تردید نگارگری های ماندگار او از «عصر عاشورا» و «ضامن آهو» گرفته تا «پنجمین روز آفرینش»و «مولود کعبه» بسترساز رحمت و فضل الهی و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت، در جوار ابرار و صالحان خواهد بود.»

