به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز شنبه 18 مرداد، به مناسبت روز خبرنگار، ضمن حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی، در جمع خبرنگاران و اصحاب تحریریه این رسانه گفت: در ابتدا، روز خبرنگار را به همه خبرنگارانی که در رسانه‌های مختلف تلاش می‌کنند، تبریک عرض می‌کنم. آنچه همواره باور داشته‌ام و در بسیاری از گفت‌وگوها و سخنرانی‌ها بر آن تأکید کرده‌ام، نخست «وحدت و انسجام داخلی» است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند قوام یابد، مگر اینکه بدون دعوا و نزاع، سلایق مختلف را بپذیرد و اجازه دهد که همه سلایق در چارچوبی مسالمت‌آمیز در کنار هم زندگی کنند.

رئیس جمهور افزود: در جریان 12 روز جنگ اخیر، مشخص شد که وحدت و انسجام کشور و جامعه ما تا چه اندازه می‌تواند در برابر تهاجمات دشمن، قدرت، ایمان و عشق به زندگی ایجاد کند. این همبستگی برای بسیاری غیرقابل تصور بود و حتی دشمنان هم باور نمی‌کردند که مردم عزیز ما به این شکل در کنار هم بمانند.

پزشکیان با بیان اینکه البته هنوز با نقطه مطلوب انسجام فاصله داریم، خاطرنشان کرد: مردم در نمایش انسجام و وحدت، عملکرد بسیار خوبی داشتند. اگر سال 1401 را به خاطر بیاورید و آن را با سال 1404 مقایسه کنید، خواهید دید که حتی با وجود بمباران، تهدید و اقدامات ناجوانمردانه دشمن، فضای گفت‌وگو و شعارها تغییرات بنیادین داشته است.

رئیس جمهور ادامه داد: همه مردم با لباس‌ و ظاهر متفاوت به خیابان آمدند، ایستادگی کردند، پشت ولایت و رهبری به‌عنوان ستون قوام کشور ایستادند و به نیروهای نظامی و سیاست‌های کشور افتخار ورزیدند؛ این یک دستاورد بزرگ است.

پزشکیان تصریح کرد: با وجود همه سختی‌ها و مشکلات موجود در کشور که هر روز هم بیشتر خود را نشان می‌دهد - از آب، نیرو و سوخت گرفته تا تورم و مسائل اقتصادی- این نمایش وحدت و انسجام، بسیار ارزشمند بود. من ایمان دارم که با همین مردم، به حول و قوه الهی، بر تمام مشکلات فائق خواهیم آمد. اگر مردم در صحنه باشند و یاری کنند، هیچ مشکلی نیست که نتوانیم از پس آن برآییم. مشکل اصلی، دعوا و اختلاف است و این همبستگی اخیر می‌تواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات داخلی باشد.

رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به اینکه همبستگی داخلی تداوم داشته باشد، افزود: استقبال کشورهای همسایه از روابط با ایران ــ از عراق گرفته تا آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، عمان و قطر ــ مثال‌زدنی است. همه کشورهای منطقه حمله رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را محکوم کردند؛ اتفاقی که پیش از این سابقه نداشت. کشورها متحدانه تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را محکوم و آن را خلاف قوانین بین‌المللی اعلام کردند.

پزشکیان گفت: سیاست ما باید حفظ وحدت با همسایگان و برادران و خواهران مسلمان‌مان و رسیدن به زبان و نگاه مشترک باشد. در داخل نیز باید اختلافات را کنار بگذاریم و با هم باشیم. در این مسیر، نقش رسانه‌ها بسیار مهم است؛ به جای بزرگ‌نمایی عیب‌ها و تبدیل آن‌ها به شکاف، باید بر جنبه‌های مثبت و مشترک و قابل اعتماد تاکید و آنها را تقویت کنیم.

رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: طبیعی است که انسان‌ها سلایق متفاوت دارند؛ حتی در خانه، بین همسر، فرزند، پدر و مادر و برادران اختلاف‌نظر پیش می‌آید، اما این به معنای دشمنی و ضدیت نیست، بلکه نشانه پذیرش نگاه‌ها و سلیقه‌های متفاوت است. در مسائل کلان و اصولی، همه با هم هستیم و برای ایران و سربلندی کشورمان تلاش می‌کنیم تا الگویی مقتدر در منطقه باشیم.