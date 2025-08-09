با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور؛
صدور سند مالکیت تکبرگ تالاب پریشان به نام سازمان حفاظت محیطزیست
با پیگیری سازمان بازرسی، سند مالکیت تکبرگ تالاب پریشان به مساحت ۴۴ میلیون مترمربع به نام سازمان حفاظت محیط زیست، صادر شد.
به گزارش ایلنا، کاظم اکرمی بازرس کل استان فارس در این رابطه تاکید کرد: بر اساس مستندات قانونی درخصوص ضرورت ثبت مالکیت تالابها به نام سازمان حفاظت محیط زیست، بازرسی کل استان فارس بهعنوان یکی از استانهای پیشگام، اقدامات لازم را در راستای مکاتبه با استاندار فارس و دستگاههای ذیربط آغاز کرد.
وی ادامه داد: این موضوع در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان پیگیری و مقرر شد سند مالکیت تالابهای استان فارس به نام سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شود.
اکرمی در ادامه افزود: تاکنون سند مالکیت تکبرگ تالاب پریشان به مساحت بیش از ۴۴ میلیون مترمربع صادر شده و فرایند صدور اسناد مالکیت برای سایر تالابهای استان نیز در مراحل نهایی قرار دارد؛ بنابراین گزارش؛ پیگیریهای صورتگرفته از سوی بازرسی کل استان فارس، موجب تقدیر معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز منطقه ۳ سازمان و بازرسی کل استان فارس شده است.