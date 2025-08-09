خبرگزاری کار ایران
امروز تصور دنیایی بدون خبرنگار وحشتناک است

سخنگوی دولت گفت: امروز، تصور دنیایی بدون خبرنگار، وحشتناک است؛ دنیایی که در آن از هیچ رویدادی باخبر نباشیم.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، روز شنبه در یک نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار در محل استانداری تهران، با بیان اهمیت خبرنگاران گفت:امروز، تصور دنیایی بدون خبرنگار، وحشتناک است؛ دنیایی که در آن از هیچ رویدادی باخبر نباشیم. روایت‌های امروز و بسیاری از پیروزی‌ها، حاصل تلاش خبرنگارانی است که با قلم خود، جریان‌ساز و روشنگر می‌شوند. خبرنگاران تنها به تولید یک خبر نمی‌پردازند، بلکه خالق جریان‌ها و روایت‌های خبری هستند.

وی ادامه داد: هنگامی که به مبانی قدرت‌سازی دقت می‌کنیم، درمی‌یابیم که همپای پول، علم، قدرت نظامی و اقتصادی، «قدرت رسانه» نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

مهاجرانی افزود: رسانه، امروز یکی از ستون‌های اصلی قدرت جهانی محسوب می‌شود و از آن به عنوان چهارمین ستون دموکراسی یاد می‌کنند. این مفاهیم در کنار هم نشان می‌دهند که رسانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، که نظامی قدرتمند و مردم‌سالار است، جایگاهی ویژه و حیاتی دارد.

وی با اشاره به ویژگی‌های خبرنگاران، گفت: خبرنگاران از ذهنی زیبا، خلاق و پویا و از جنس مردم و خدمت و رضایتمندی خداوند با شجاعت کار می‌کنند. آن‌ها به‌عنوان پیام‌آوران بیداری، روشنگری و رکن چهارم دموکراسی، نقش مهمی در تقویت جایگاه رسانه در مسیر توسعه پایدار و حکمرانی خوب دارند.

سخنگوی دولت چهاردهم افزود: خبرنگاران در ایجاد فضای آزاد پرسشگری، نقد منصفانه و افزایش تاب‌آوری اجتماعی نقش موثری دارند. این مسئولیت خطیر، نیازمند شجاعت، تعهد به انصاف و التزام به اخلاق حرفه‌ای است که در میان خبرنگاران کشور ما به‌خوبی دیده می‌شود.

مهاجرانی اظهار کرد: خبرنگاران با روشنگری خود جامعه را به سمت پذیرش خطا، اصلاح‌پذیری و مسئولیت‌پذیری سوق می‌دهند و به فرهنگ‌سازی برای پذیرش اشتباه و جلوگیری از تکرار آن کمک می‌کنند.

وی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در ارتقای مفاهیم توسعه‌ای گفت: توسعه پایدار از دل انسان توسعه‌یافته حاصل می‌شود؛ انسانی که به مفهوم محیط زیست، عدالت اجتماعی و انتقال آگاهی به نسل‌های آینده باور دارد. در این مسیر، رسانه‌ها ابزار آموزش غیرمستقیم و تقویت خرد جمعی هستند.

مهاجرانی در پایان تاکید کرد: امروز خبرنگاران نه‌تنها اخبار را منتقل می‌کنند، بلکه از طریق آموزش، آگاهی و هدایت جامعه، در مسیر کاهش خطاهای فردی و ارتقای اندیشه عمومی گام برمی‌دارند. خبرنگار کسی است که به زیور انصاف، عدالت و دغدغه‌مندی برای منافع جمعی آراسته است.

