فاطمه مهاجرانی، روز شنبه در یک نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار در محل استانداری تهران، با بیان اهمیت خبرنگاران گفت:امروز، تصور دنیایی بدون خبرنگار، وحشتناک است؛ دنیایی که در آن از هیچ رویدادی باخبر نباشیم. روایت‌های امروز و بسیاری از پیروزی‌ها، حاصل تلاش خبرنگارانی است که با قلم خود، جریان‌ساز و روشنگر می‌شوند. خبرنگاران تنها به تولید یک خبر نمی‌پردازند، بلکه خالق جریان‌ها و روایت‌های خبری هستند.

وی ادامه داد: هنگامی که به مبانی قدرت‌سازی دقت می‌کنیم، درمی‌یابیم که همپای پول، علم، قدرت نظامی و اقتصادی، «قدرت رسانه» نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

مهاجرانی افزود: رسانه، امروز یکی از ستون‌های اصلی قدرت جهانی محسوب می‌شود و از آن به عنوان چهارمین ستون دموکراسی یاد می‌کنند. این مفاهیم در کنار هم نشان می‌دهند که رسانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، که نظامی قدرتمند و مردم‌سالار است، جایگاهی ویژه و حیاتی دارد.

وی با اشاره به ویژگی‌های خبرنگاران، گفت: خبرنگاران از ذهنی زیبا، خلاق و پویا و از جنس مردم و خدمت و رضایتمندی خداوند با شجاعت کار می‌کنند. آن‌ها به‌عنوان پیام‌آوران بیداری، روشنگری و رکن چهارم دموکراسی، نقش مهمی در تقویت جایگاه رسانه در مسیر توسعه پایدار و حکمرانی خوب دارند.

سخنگوی دولت چهاردهم افزود: خبرنگاران در ایجاد فضای آزاد پرسشگری، نقد منصفانه و افزایش تاب‌آوری اجتماعی نقش موثری دارند. این مسئولیت خطیر، نیازمند شجاعت، تعهد به انصاف و التزام به اخلاق حرفه‌ای است که در میان خبرنگاران کشور ما به‌خوبی دیده می‌شود.

مهاجرانی اظهار کرد: خبرنگاران با روشنگری خود جامعه را به سمت پذیرش خطا، اصلاح‌پذیری و مسئولیت‌پذیری سوق می‌دهند و به فرهنگ‌سازی برای پذیرش اشتباه و جلوگیری از تکرار آن کمک می‌کنند.

وی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در ارتقای مفاهیم توسعه‌ای گفت: توسعه پایدار از دل انسان توسعه‌یافته حاصل می‌شود؛ انسانی که به مفهوم محیط زیست، عدالت اجتماعی و انتقال آگاهی به نسل‌های آینده باور دارد. در این مسیر، رسانه‌ها ابزار آموزش غیرمستقیم و تقویت خرد جمعی هستند.

مهاجرانی در پایان تاکید کرد: امروز خبرنگاران نه‌تنها اخبار را منتقل می‌کنند، بلکه از طریق آموزش، آگاهی و هدایت جامعه، در مسیر کاهش خطاهای فردی و ارتقای اندیشه عمومی گام برمی‌دارند. خبرنگار کسی است که به زیور انصاف، عدالت و دغدغه‌مندی برای منافع جمعی آراسته است.

