خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت استاد فرشچیان

پیام رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت استاد فرشچیان
کد خبر : 1671668
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس قوه قضائیه طی پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

درگذشت هنرمند برجسته و متعهد، جناب استاد محمود فرشچیان رحمة‌الله‌علیه را به هنرمندان و همکاران و دوستان و بویژه به خانواده مکرّم ایشان تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسألت دارم.

استاد فرشچیان، در دوران حیات پربار هنری خود با خلق آثاری شگرف از جمله «عصر عاشورا»، «یتیم نوازی امام علی (ع)»، «ضامن آهو» و قس‌علیهذا، ابزار هنر را به خدمت دیانت و اصالت درآورد و با رساترین و بلیغ‌ترین زبان به تبلیغ دین روی آورد.

ایشان در طراحی و ساخت ضریح‌های مطهر امام حسین(ع)، امام رضا(ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نیز جوهره عشق و ارادت خود به ذوات مقدّسه آل‌الله علیهم‌السلام را نشان داد و درخشش و تصعید یک هنرمند متدیّن و متعهد را به رخ جهانیان کشید.

قدر متیقن، خدمات هنرمندانه این شخصیت برجسته در نزد خداوند متعال ماجور و مشکور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور