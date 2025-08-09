پیام رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت استاد فرشچیان

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

درگذشت هنرمند برجسته و متعهد، جناب استاد محمود فرشچیان رحمة‌الله‌علیه را به هنرمندان و همکاران و دوستان و بویژه به خانواده مکرّم ایشان تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسألت دارم.

استاد فرشچیان، در دوران حیات پربار هنری خود با خلق آثاری شگرف از جمله «عصر عاشورا»، «یتیم نوازی امام علی (ع)»، «ضامن آهو» و قس‌علیهذا، ابزار هنر را به خدمت دیانت و اصالت درآورد و با رساترین و بلیغ‌ترین زبان به تبلیغ دین روی آورد.

ایشان در طراحی و ساخت ضریح‌های مطهر امام حسین(ع)، امام رضا(ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نیز جوهره عشق و ارادت خود به ذوات مقدّسه آل‌الله علیهم‌السلام را نشان داد و درخشش و تصعید یک هنرمند متدیّن و متعهد را به رخ جهانیان کشید.

قدر متیقن، خدمات هنرمندانه این شخصیت برجسته در نزد خداوند متعال ماجور و مشکور است.

انتهای پیام/