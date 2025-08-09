جهانگیر:
۵۰۰ زندانی بدون مشکل به اوین بازگردانده شدند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۵۰۰ نفر از زندانیانی که به زندان تهران بزرگ اعزام شده بودند، بدون هیچگونه مشکل و مسئلهای به زندان اوین بازگردانده شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصعر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات بازگشت زندانیان به زندان اوین گفت: از همان روزی که این حمله تجاوزکارانه به زندان اوین توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفت، رئیس قوه قضاییه به سازمان زندانها و دادستانی دستور داد که در اسرع وقت تلاش شود زندانیانی که بهصورت فوقالعاده و اضطراری از زندان اوین به زندانهای دیگر منتقل شدهاند، بتوانند در کمترین زمان به زندان اوین بازگردند و در محل قبلی خود مستقر شوند.
وی افزود: در همین راستا و با پیگیریهای انجامشده، روز گذشته با دستور دادستان تهران و پیگیریهای ایشان، ۵۰۰ نفر از زندانیانی که به زندان تهران بزرگ اعزام شده بودند، بدون هیچگونه مشکل و مسئلهای به زندان اوین بازگردانده شدند.
او ادامه داد: تعدادی از زندانیان دیگر که تشخیص داده شد بازگرداندنشان به زندان اوین به مصلحت نیست، به زندانهای دیگر منتقل شدند. امیدواریم همه زندانیانی که پیشتر در زندان اوین بودند، در اسرع وقت و با فراهم شدن آمادگی لازم، بتوانند به این زندان بازگردند.