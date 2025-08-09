دستگیری ۱۹۹ نفر از شبکه جاعلان عنوان مقامات توسط مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: آنچه که امروز به عنوان خمسه اربعین حسینی شاهد هستیم، یک الگوی عزت‌آفرین است. این راهپیمایی نشان می‌دهد ملت ما، ملت امام حسین است و در همه بزنگاه‌ها عزت را برگزیده است. شعار ما شعار «هَیهاتَ مِنَّا الذِّلَّة» است و همواره ملت ما به صدای «هل من ناصرٍ ینصرنی» لبیک گفته و در مقابل زورگویان عالم ایستاده است و با گفتمان مقاومت پیش خواهد رفت. ملت ما در برابر زورگویان هیچ‌وقت عقب‌نشینی نکرده و در صورت لزوم جان خود را فدا خواهد کرد. این روحیه عاشورایی را قدر می‌نهیم.

وی ادامه داد: قوه قضائیه همچون سال‌های گذشته به دادگستری‌های استان‌های مرزی دستورات لازم را اعلام کرده است. برای نظارت بر اعزام دقیق زائران، دادستان‌های محترم فعال شده‌اند. از جمله دادستان تهران که موضوع تسهیل برای زائران را نظارت می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پیام راهبردی رهبر انقلاب به مناسبت چهلم شهدای جنگ گفت: ۷ تکلیف «حفظ اتحاد ملی»، «حفظ عزت و آبروی ملی در فضای رسانه‌ای»، «جدیت در امور اجرایی» و «حفظ شور و شعور انقلابی» از جمله این هفت تکلیف راهبردی بوده است و همه ما به اندازه وسع و توان‌مان باید آن را شناسایی کرده و طی کنیم. مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری دو نقطه عطف این هفت راهبرد است که باید بشناسیم و به آن عمل کنیم.

وی ادامه داد: ملت سرافراز ایران در جنگ دوازده‌روزه خوش درخشید و ما باید این انسجام ملی را حفظ کنیم و مراقب کید دشمن باشیم. باید اجازه ندهیم که دشمن این فضا را به سمت دو قطبی‌سازی ببرد و به این انسجام خدشه وارد کند. دشمن با جنگ ترکیبی به میدان آمد و تلاش کرد در میدان اذهان و معنا هم ورود کرده و خود را قوی‌تر از آن چیزی که هست نشان دهد و ملت ما را پایین‌تر جلوه دهد. از همین رو باید توجه داشته باشیم و اجازه ندهیم این کید دشمن تحقق پیدا کند.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب و دو نکته «دین» و «دانش» در بیانات رهبری تصریح کرد: هرجا که دانش توسط این ملت دنبال شده، توانسته‌ایم استکبار جهانی را شکست دهیم. باید تلاش کنیم هم بُعد معنوی را قوی نگه داریم و هم پیشرفت‌های لازم را دنبال کنیم تا نگاه رهبری در این دو جبهه تحقق پیدا کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دشمن در جنگ دوازده‌روزه اخیر شکست خورد اما به عملیات گسترده روانی متوسل شده است و باید مراقب باشیم که فریب جنگ روانی دشمن را نخوریم، چراکه دشمن تلاش می‌کند با نگه داشتن سایه جنگ، در امور اخلال ایجاد کند. الحمدلله اکنون امور جاری به وضعیت سابق برگشته و نباید اجازه دهیم خللی در روند آرامش جامعه ایجاد شود.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت: امروز مردم سراسر دنیا تظاهرات اعتراض‌آمیز نسبت به این رژیم خونخوار برگزار می‌کنند و باید تلاش کرد این نهضت علیه رژیم صهیونیستی خاموش نشود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در هفته گذشته روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان» را داشتیم. حقوق بشر اسلامی به انسان به عنوان خلیفه خداوند نگاه کرده و معتقد است کرامت انسان باید حفظ شود. حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر غربی را ابزاری برای استکبار می‌داند؛ ولذا باید بیش از گذشته برای احیای حقوق بشر اسلامی تلاش شود و حقوق بشر غربی رسوا شود.

وی ادامه داد: امروز بحث خبر و اطلاع‌رسانی به عنوان یک قوه جدید در دنیا مطرح است؛ وسیله‌ای که می‌تواند باعث ارتباط بین مردم و مسئولان شود و کاستی‌ها را به موقع شناسایی کرده و به اطلاع مسئولان برساند تا رفع شود و از این طریق یار و یاور مردم و همکار مسئولان باشد. آنچه که امروز استکبار از آن نگران است، حقیقت است و حقیقت امروز توسط خبرنگاران ما به دنیا مخابره می‌شود.

جهانگیر گفت: در روز ۱۷ مردادماه نیز روز بزرگداشت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود که در دهه ۷۰ جایگزین حراست‌های سابق شد. این مرکز در سال‌های گذشته همچون سال‌های قبل اقدامات ارزشمندی را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: با استناد به سند تحول قوه قضائیه، مرکز حفاظت اطلاعات برنامه‌های خود را در این راستا در سال گذشته دنبال کرده است. اولویت همه برنامه‌های حفاظت اطلاعات قوه، صیانت در همه امور است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات این مرکز در سال گذشته گفت: صیانت از استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قضائی، نظارت بر پرونده‌های کثیرالشاکی با هدف تسریع در استیفای حقوق مردم، اشراف اطلاعاتی و جمع‌آوری اطلاعات با کمک اطلاعات مردمی ـ که در سال گذشته ۴۰۰ هزار خبر به ستادهای خبری واصل شده که حدود ۷۰ هزار خبر دارای وصف حفاظتی بوده است ـ از جمله اقدامات این مرکز بوده است. همچنین برخورد قانونی لازم با افرادی که قصد اعمال نفوذ داشتند نیز صورت گرفته است. ۱۱ شبکه جاعل، از جمله شبکه جاعلان عنوان مقامات، شناسایی و در این رابطه ۱۹۹ نفر دستگیر و محکوم شده‌اند.

وی همچنین درباره حمله به دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: این اقدامات ریشه در اقداماتی دارد که رژیم صهیونیستی در منطقه برای ناامن کردن کشور ایران دنبال می‌کند. قوه قضائیه با قاطعیت این مسئله را دنبال می‌کند و با مجازات به موقع اجازه نمی‌دهد این جنایتکاران به اهداف خود برسند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی در موضوع تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور و خسارت‌هایی که وارد شده چه اقداماتی انجام داده است، گفت: چند نکته را در این باره باید مورد توجه قرار بدهیم. نکته اول اینکه وظیفه اصلی در این خصوص بر عهده دولت محترم است که در این رابطه اقدامات مؤثری را هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هم وزارت امور خارجه در دستور کار دارند و در حال پیگیری هستند. در عین حال، شورای عالی امنیت ملی نیز در این رابطه مصوباتی داشته و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده که آن هم در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه نیز بر حسب وظیفه، از طریق معاونت بین‌الملل، دبیر ستاد حقوق بشر و دادستانی کل کشور، اقداماتی را آغاز کرده است. همچنین مرکز وکلای قوه قضاییه نیز برنامه‌هایی را در دستور کار داشته و دارد که به برخی از این اقدامات اشاره می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قبل از پرداختن به اقداماتی که قوه قضاییه انجام داده، خوب است اشاره‌ای داشته باشیم به اقدامات رژیم آمریکا در رابطه با حقوق بشر و مقابله با سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه زمانی که این سازمان‌ها قصد انجام اقدامات بشردوستانه داشتند. آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر با رویکرد یک‌جانبه‌گرایی نسبت به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، تلاش کرده‌اند صرفاً زمانی که امکان بهره‌برداری از این نهادها وجود دارد، از آن‌ها استفاده کنند و هرگاه احساس کرده‌اند این نهادها ممکن است به عنوان مزاحم تلقی شوند، بلافاصله یا از آن‌ها خارج شده‌اند یا رفتارهایی در راستای بی‌اعتبار کردن آن‌ها انجام داده‌اند؛ در حالی که خودشان در ساخت این نهادها حضور داشته یا نقش اصلی را ایفا کرده‌اند.

وی افزود: به عنوان نمونه، می‌توان به خروج آمریکا از شورای حقوق بشر یا خروج از یونسکو با هدف جانبداری از رژیم صهیونیستی اشاره کرد. همچنین تحریم گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در امور فلسطین توسط آمریکا از دیگر مواردی است که نشان می‌دهد هرگاه ملل مظلوم و مستضعف تلاش کرده‌اند حق خود را از طریق این سازمان‌ها بگیرند، رژیم‌های استکباری، از جمله آمریکا، با استفاده از حق وتو یا سایر ابزارها مانع دستیابی آن‌ها به حقوق‌شان شده‌اند.

جهانگیر ادامه داد: نمونه دیگر این اقدامات، تحریم کمیته تحقیق سازمان ملل متحد در مورد شناسایی اراضی اشغالی فلسطین یا تحریم قضات دیوان بین‌المللی کیفری است؛ در جایی که این قضات خواستار محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بودند، آمریکایی‌ها آن‌ها را تحریم کردند. این موارد نشان می‌دهد که رژیم آمریکا استفاده ابزاری و یک‌جانبه از نهادهای بین‌المللی دارد. این هوشیاری باید به سایر کشورها منتقل شود که اگر در برابر یک‌جانبه‌گرایی نایستند، روزی این سیاست شامل حال آن‌ها نیز خواهد شد و اجازه نخواهند داد از نهادهای بین‌المللی برای حفظ حقوق ملت‌های مختلف استفاده شود.

وی درباره اقدامات قوه قضاییه در این باره گفت: در خصوص اقداماتی که قوه قضاییه، به‌ویژه معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در رابطه با جنگ ۱۲ روزه انجام داده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: صدور بیانیه در محکومیت حمله به صدا و سیما. نامه دبیر ستاد حقوق بشر به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در محکومیت حمله به ساختمان‌های رسانه‌ای، مراکز بهداشتی و اماکن غیرنظامی به عنوان مصادیق جنایت جنگی.

وی با برشمردن دیگر اقدامات قوه قضاییه گفت: ارسال نامه به کمیساریای عالی سازمان ملل در اعتراض به حمله ایالات متحده به مراکز هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان. مکاتبه با کمیسیون‌های عالی سازمان ملل در اعتراض به تجاوز گسترده رژیم صهیونیستی و آمریکا به مناطق مسکونی، زندان‌ها و مناطق شهری و روستایی ایران. صدور بیانیه به مناسبت هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و بیانیه در خصوص روز حقوق بشر اسلامی.

جهانگیر بخش دیگر از کارهای صورت گرفته را به این شکل عنوان کرد: نامه‌نگاری به کلیه اعضای کنفرانس سران کشورهای اسلامی برای انعکاس جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی. مکاتبات با همتایان خود در ستادهای حقوق بشر کشورهای دیگر درباره تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران. مکاتبه، از طریق وزارت خارجه، با ۶۲ کشور غیرمتعهد، ۵۷ کشور عضو کنفرانس اسلامی و کشورهای عضو بریکس و شانگهای.

وی با بیان اینکه در مجموع، بیش از ۱۵۰ کشور جهان در جریان جنایات ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتند، گفت: این روشنگری‌ها باعث حساسیت بخش‌های مختلف شد. در نتیجه این پیگیری‌ها، دو بیانیه مشترک از سوی حدود ۴۰ نفر از گزارشگران و کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی صادر شد.

جهانگیر افزود: همچنین بیانیه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در محکومیت رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی در حمله به ایران و بیانیه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در همین خصوص منتشر شد. این اقدامات، نتیجه تلاش بخش‌های مختلف اعم از وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است.

وی تأکید کرد: به صورت جدی‌تری اقداماتی برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، اخذ غرامت و تنبیه این رژیم جنایتکار در دستور کار قرار دارد و از همه ظرفیت‌های دولت و قوه قضاییه برای استیفای حقوق ملت استفاده خواهیم کرد.

وی در خصوص پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: همانطور که قبلا اعلام شده است برای ۱۹ نفر از متهمان ارتکاب سرقت و تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر شده و به دادگاه کیفری یک ارسال گردید. ضمن اینکه در این پرونده چهار نفر از متهمین اصلی به اتهام افساد فی الارض از جانب دادگاه انقلاب تبرئه شدند که این رای مورد اعتراض دادستان تهران واقع شد و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

جهانگیر تصریح کرد: پرونده در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به صلاحیت دادگاه انقلاب نقض شد و مقرر شد برای رسیدگی به اعتراض مابقی افراد که ۱۵ نفر بودند به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شود و در حال حاضر با توجه به حجم بالای پرونده و عدم امکان تهیه بدل برای این پرونده عیناً پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و پس از صدور رای برای رسیدگی به اعتراض سایر متهمین که ۱۵ نفرند، به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در واقع پرونده صندوق امانات بانک ملی دو پرونده است یک پرونده قطعی است و یک پرونده فساد فی الارض است که در مورد افساد فی الارض آن در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برای متهمین ردیف اول تا چهارم رسیدگی صورت گرفته که رای برائت صادر کرده اما دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض به دادگاه صادر کننده رای ارجاع کرده که موضوع در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات بازگشت زندانیان به زندان اوین گفت: از همان روزی که این حمله تجاوزکارانه به زندان اوین توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفت، رئیس قوه قضاییه به سازمان زندان‌ها و دادستانی دستور داد که در اسرع وقت تلاش شود زندانیانی که به‌صورت فوق‌العاده و اضطراری از زندان اوین به زندان‌های دیگر منتقل شده‌اند، بتوانند در کمترین زمان به زندان اوین بازگردند و در محل قبلی خود مستقر شوند.

وی افزود: در همین راستا و با پیگیری‌های انجام‌شده، روز گذشته با دستور دادستان تهران و پیگیری‌های ایشان، ۵۰۰ نفر از زندانیانی که به زندان تهران بزرگ اعزام شده بودند، بدون هیچ‌گونه مشکل و مسئله‌ای به زندان اوین بازگردانده شدند.

او ادامه داد: تعدادی از زندانیان دیگر که تشخیص داده شد بازگرداندنشان به زندان اوین به مصلحت نیست، به زندان‌های دیگر منتقل شدند. امیدواریم همه زندانیانی که پیش‌تر در زندان اوین بودند، در اسرع وقت و با فراهم شدن آمادگی لازم، بتوانند به این زندان بازگردند.

وی در خصوص پرونده باشگاه مس رفسنجان گفت:در خصوص پرونده اتهامی مسئولان سابق باشگاه فوتبال رفسنجان، این پرونده در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳ در دادسرای رفسنجان تشکیل شد و در نهایت با صدور قرار نهایی در سال ۱۴۰۴، دادنامه به دادگاه کیفری دو شهر رفسنجان ارسال شد.

جهانگیر گفت: رأی بدوی این پرونده در روزهای گذشته صادر شد که بر اساس آن: متهم ردیف اول به اتهام چهار فقره خیانت در امانت به تحمل ۱۱ ماه حبس تعزیری و به دلیل تحصیل مال نامشروع به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد که مجازات اشد قابل اجراست.

وی افزود: متهم ردیف دوم به اتهام دو فقره معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف سوم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه یاداور شد: متهم ردیف چهارم به دلیل تحصیل مال نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف پنجم به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف ششم به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی ادامه داد: متهم ردیف هفتم به اتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف هشتم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف نهم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

جهانگیر گفت: این احکام بدوی است و ان‌شاءالله در صورت اعتراض، در مرجع تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد و پس از قطعی شدن، رأی به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

وی درباره پرونده انفجار در بندر شهید رجایی گفت: از زمان وقوع این حادثه تاکنون، موضوع توسط قوه قضاییه دنبال شده است. آخرین پیگیری ما از دادگستری استان هرمزگان نشان می‌دهد که در ماه گذشته، دعوت مجددی از مسئولان بیمه مرکزی کشور، مدیران ارشد شرکت‌های بیمه‌گر استان هرمزگان و جمعی از تجار و بازرگانانی که در این حادثه خسارت دیده بودند، صورت گرفت و با حضور رئیس کل دادگستری و معاون استاندار هرمزگان نشست‌های پیاپی برگزار شد.

جهانگیر گفت: در این نشست‌ها، هم برنامه‌ریزی و هم پیگیری لازم انجام شد تا در خصوص پرداخت خسارات ناشی از انفجار، به ویژه خسارات وارده به بازرگانان و تجار، تسریع صورت گیرد.

وی ادامه داد: همچنین پرداخت‌هایی که تا الان از سوی بیمه مرکزی انجام شده، بر اساس گزارش نشست ۲۳، شامل مبلغ ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در حق ۴۱ نفر بوده است. در حال حاضر، دیه تمامی ۵۸ نفر متوفی پرداخت شده است.

سخنگکی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در خصوص خودروهای فاقد بیمه بدنه که تعداد آن‌ها ۱۵۸۷ دستگاه بود، پیش‌تر اعلام شده بود که خسارت ۵۵۱ خودرو پرداخت شده است، اما اکنون خسارت همه ۱۵۷۷ خودرو (اصلاح عدد) ارزیابی و به‌طور کامل پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه خسارت به کانتینرها، از مجموع ۴۵۸۳ کانتینر آسیب‌دیده، ۱۱۰۰ کانتینر متعلق به سازمان اموال تملیکی بوده که از این تعداد، ۳۲۶۹ کانتینر ارزیابی شده و ۱۳۱۴ کانتینر در حال ارزیابی است. انتظار می‌رود با پیگیری فوری، این بخش نیز تکمیل شود تا تجار و صاحبان کالا سریع‌تر به اموال خود دست یابند.

جهانگیر گفت: همه شرکت‌های بیمه‌گر متعهد شدند که ظرف ۴۸ ساعت پس از ابلاغ بیمه مرکزی، نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند. این همکاری بین بیمه، دولت، استانداری و قوه قضاییه نویدبخش استیفای به‌موقع حقوق مردم است.

وی درباره دعوای بین شهرداری تهران و وزارت نیرو گفت: وظیفه دستگاه قضایی، حل اختلافات یا رفع تعارض بین دستگاه‌های اجرایی نیست. هر دستگاه باید در چارچوب قوانین و مقررات وظایف خود را انجام دهد. در صورت اعلام شکایت یا ورود مقام مدعی‌العموم، قوه قضاییه ورود کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

جهانگیر گفت: در موضوع اخیر و با توجه به اهمیت بحران آب، دادستان تهران از منظر حقوقی ورود کرده و طرفین را به جلسه‌ای دعوت کرد. در این جلسه مقرر شد که حلقه چاه‌های مورد نظر تحویل وزارت نیرو شود. به نظر می‌رسد این امر انجام شده یا در حال انجام است.

وی تاکید کرد که این قبیل مسائل نباید رسانه‌ای شود، زیرا در شرایط بحران آب باید مسئولان در رفتار خود نهایت دقت را داشته باشند تا شائبه بی‌توجهی به حقوق مردم ایجاد نشود.

وی درباره حمله به دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: این حادثه در چهارم مرداد سال جاری توسط اعضای گروهک تروریستی جِیش‌الظلم با یک خودروی پژو ۴۰۵ سرقتی در ساعت ۵ صبح رخ داد. مهاجمان پس از ورود به زاهدان، ساعت ۸:۴۹ مقابل درب دادگستری توقف کردند. چهار نفر مسلح پیاده شدند و دو تن از نیروهای یگان حفاظت و افسر نگهبان را به شهادت رساندند.

جهانگیر گفت: یکی از تروریست‌ها قصد داشت ستون‌های ساختمان را منفجر کند که با تیراندازی نیروهای حفاظت ناکام ماند. در ادامه، مهاجمان با مقاومت شدید مواجه شدند. درگیری‌ها منجر به شهادت یک نوزاد هفت‌ماهه اهل سنت و مجروحیت تعدادی شهروند شد. دو تروریست کشته و تعدادی اقلام نظامی شامل ۱۴ نارنجک دستی، ماسک ضد گاز، جلیقه انتحاری، بمب، گلوله‌های ۴۰ میلی‌متری، ۱۵ متر فتیله انفجاری و ۹۸۳ فشنگ کشف شد.

وی تاکید کرد که این حملات کور هرگز عزم دستگاه قضایی در مقابله با اشرار را تضعیف نخواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده عوامل جاسوسی در ایام جنگ گفت: موضوع جاسوسی پیچیده و متنوع است و باید با دقت رسیدگی شود تا هم حقوق مردم و هم حقوق حاکمیت حفظ گردد.

وی در خصوص بیانیه وزارت اطلاعات افزود: در این بیانیه اعلام شد که ۲۰ نفر از عوامل جاسوسی و پشتیبانان موساد در تهران و برخی استان‌ها دستگیر شده‌اند. پرونده‌ها تشکیل و تحت نظر بازپرس در حال رسیدگی است و به محض تکمیل اطلاعات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جهانگیر درباره برگزاری دادگاه منافقین ادامه داد: منافقین یک دادگاه تاریخی است و از انجایی که سازمان منافقین یک سازمانی است که در سال ۱۳۴۴ تاسیس شده و از همان بدو تاسیس با نگاه نفاق آلود و نفاق انگیزی که داشته جریان مبارزه را به انحراف کشانده و هیچگاه این جریان حتی قبل از انقلاب هم توسط بزرگان از جمله حضرت امام مورد تایید قرار نگرفت.

وی ادامه داد: روند تاریخی نشان داد که آن نگاه دقیق که حضرت امام نسبت به منافقین داشت به سرعت این نگاه عملیاتی شد و جامعه به این نتیجه رسید که منافقین از همان ابتدا نه برای خلق و برای ملت بلکه برای خودشان تلاش کردند لذا شاهد این بودیم که منافقین بعد از انقلاب چه جنایاتی را در رابطه با ترور بزرگان ما و همچنین در خصوص ترور مردم عادی انجام دادند و روی جهان خواران و روی جنایتکاران را در این خصوص سفید کردند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره برگزاری دادگاه منافقین گفت: این محاکمه که به نظر میرسد که با تاخیر شروع شده و باید خیلی زودتر از اینها این دادگاه تاریخی برای سازمان منافقین تشکیل می شد، الحمدالله با دستوراتی که صادر شد توسط مقامات قضایی از اواخر آذر سال ۱۴۰۲ در تهران آغاز شد تاکنون بر اساس گزارشات رسیده ۳۵ جلسه برگزار شده برخی از اتهامات این گروه تروریستی از جمله جنایات و ترورهایی که علیه مردم و مسئولین و همچنین همکاری با دشمن که در آن زمان رژیم بعث عراق بود بررسی شده است.

جهانگیر گفت: این دادگاه با تاکید بر رعایت آیین داد کیفری تشکیل شده به صورت علنی در حال برگزاری است و وکلای متهمین و خانواده شهدای ترور و اشخاص آسیب دیده در عملیات های تروریستی که منافقین انجام دادند در این دادگاه حضور دارند تعدادی از افراد جدا شده و اعضای سابق سازمان منافقین هم و برخی از کارشناسان تاریخی و حقوقی هم در این دادگاه حضور پررنگ دارند. دور جدید دادگاه منافقین از سه‌شنبه هفته گذشته به ریاست قاضی دهقانی برگزار شد.

وی ادامه داد: در جلسات آتی دادگاه برخی اتهامات گروهک تروریستی در ارتباط با همکاری اونها با دولت‌های متخاصم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و انشالله نتایج آن هم به عرض ملت شریف ایران خواهد رسید.

