به گزارش ایلنا، سید عباس موسوی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

به قول دوستان آقاااا! آقاااا! مثل این‌که برخی‌ها سوژه کم آوردیناااا! اون لحظه یک صفت بسیار زشت محاوره‌ای برای ترامپ به ذهن بنده خطور کرد که با لبخند و تمسخر در لحظه به عزیز!! تبدیل و از فاجعه جلوی دوربین جلوگیری شد. وگرنه منفورتر از ترامپ مگر داریم؟!

علیک بالمتون لا بالحواشی!

