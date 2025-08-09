موسوی:
منفورتر از ترامپ مگر داریم؟
معاون تشریفات دفتر ریاستجمهوری و سفیر پیشین جمهوری اسلامی در باکو توضیحاتی درباره به کار بردن واژه «عزیز» برای ترامپ ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس موسوی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
به قول دوستان آقاااا! آقاااا! مثل اینکه برخیها سوژه کم آوردیناااا! اون لحظه یک صفت بسیار زشت محاورهای برای ترامپ به ذهن بنده خطور کرد که با لبخند و تمسخر در لحظه به عزیز!! تبدیل و از فاجعه جلوی دوربین جلوگیری شد. وگرنه منفورتر از ترامپ مگر داریم؟!
علیک بالمتون لا بالحواشی!