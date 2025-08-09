رئیس جمهور در بازدید از شبکه خبر:
همراهی و همدلی مردم در جنگ نشان داد که ایران برای همه ایرانیان است
رئیسجمهور از شبکه خبر بازدید کرد و روز خبرنگار را به دستاندرکاران رسانه تبریک گفت.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور صبح شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ یک روز پس از روز خبرنگار در شبکه خبر حضور یافت و با مجری این شبکه گفتوگو کرد.
رئیسجمهور در برنامه سلام خبرنگار گفت: دشمنان با حملات کور و ترورها به دنبال ایجاد هرج و مرج بودند، اما ملت ایران پیروز میدان است.
پزشکیان افزود: دشمنان تصور میکردند با ترور فرماندهان، دانشمندان و حمله به نیروی انتظامی میتوانند کشور را به هرجومرج بکشانند و صدای اطلاعرسانی را خاموش کنند، اما برخلاف انتظارشان، خبرنگاران و رسانهها همچنان فعال ماندند و با صداقت و نفوذ بیشتر، حقایق را به مردم رساندند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: جایگزینی سریع فرماندهان و ادامه فعالیت علمی کشور، همراهی مردم عزیز و تلاش نیروهای مسلح باعث شد دشمن از اهداف شوم خود عقبنشینی کند. این پیروزی متعلق به ملت مقاوم ایران است که با همبستگی افتخار آفرید.
پزشکیان در ادامه به عملکر دولت اشاره کرد و افزود: در روزهایی که دشمن به دنبال ایجاد هرجومرج بود، دولت با برنامهریزی دقیق و حضور مستمر در صحنه توانست خدمات لازم را به مردم ارائه دهد و هیچ کمبودی احساس نشد.