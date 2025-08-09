کشف و ضبط ۶۴ دستگاه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در هرمزگان
رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف و ضبط ۶۴ دستگاه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در شهرستان بستک خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با هدف کمک به دولت به منظور رفع مشکل ناترازی حاملهای انرژی و با توجه به خاموشیهای مکرر برق در سطح استان جهت برخورد با استفاده کنندگان غیر مجاز از دستگاههای رمز ارز که سهم قابل توجهی در قطعی و نارسایی برق دارند، دستورات قضایی لازم صادر شده است.
وی افزود: در همین راستا و در ادامه برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز به عنوان یکی از مصادیق تعدی به حقوق عامه، موفق به شناسایی مراکز غیرمجاز و کشف و ضبط ۶۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان بستک شدیم.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: بر این اساس، به دستور رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک، مأموران انتظامی با همکاری نماینده شرکت توزیع برق به منظور شناسایی اشخاص دخیل در امر استخراج غیرمجاز رمز ارز دیجیتال، به صورت لحظهای در ساعت اوج مصرف برق، ضمن شناسایی آن دسته از واحدهای تجاری و مسکونی که مصارف غیرعادی داشتهاند در بازرسی از اماکن مورد نظر، تعداد ۶۴ دستگاه ماینر غیر مجاز استخراج رمز ارز به همراه ۴۰ دستگاه متعلقات آن را کشف و ضبط کردند.
وی در ادامه بیان داشت: بنابر اعلام کارشناسان اداره برق شهرستان بستک با توجه به حذف ۵ کیلووات ساعت برق مورد استفاده توسط این دستگاههای ماینر غیرمجاز، شاهد کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق نسبت به مدت مشابه روز قبل در سطح این شهرستان بودهایم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: طی دستوری به دادستانهای حوزههای قضایی استان از آنها خواسته شده در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و با هدف بهره مندی یکسان همه مردم از حاملهای انرژی خصوصاً برق در ایام گرم تابستان ضمن اعمال نظارت مستمر و پایش دقیق به منظور جلوگیری از استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال، با ناقضان قانون و متخلفان به شدت برخورد کنند.