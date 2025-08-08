امام جمعه موقت یاسوج با بیان نمونهای از رفتار منافقانه در عصر حاضر، خاطرنشان کرد: گاهی برخی افراد با ظاهری آراسته و ادعای دینداری، در عمل به مقدسات توهین میکنند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سیدعلیصالح موسویاعظم، با اشاره به توطئههای اخیر دشمنان علیه جهان اسلام، گفت: امروز نیز دشمنان با مذاکرات فریبنده، سعی در خلع سلاح مقاومت دارند. همانطور که در لبنان و عراق تلاش کردند حشد الشعبی را تضعیف کنند، امروز نیز میخواهند با نفوذ منافقان، ملتهای مسلمان را از قدرت بازدارند.
امام جمعه موقت یاسوج با تاکید بر هشیاری مسئولان عنوان کرد: خلع سلاح مقاومت که با دستهای پشت پرده آمریکا و رژیم صهیونیستی پیش میرود و هدف آن از بین بردن مقاومت در لبنان است اما حزبالله قاطعانه مخالف این طرح اعلام کرده است.
وی با تأکید بر تقوای الهی و دوری از گناه، به تبیین خطر منافقین و نقش تخریبی آنان در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم صیانت نفس و وقار را در خود ایجاد کنیم، آنگاه در مسیر مستقیمی گام خواهیم گذاشت که همواره از خداوند طلب کردهایم. این مسیر، همان سیر و سلوک الهی است که بندگان صالح را به مقام قرب پروردگار میرساند.
حجت اسلام موسویاعظم عنوان کرد: خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم بارها از خطر منافقین سخن گفته است. منافقان حتی از کفار و دشمنان آشکار نیز خطرناکترند؛ چرا که دشمن آشکارا به میدان میآید، اما منافق در پوشش دوستی و خیرخواهی، ضربه میزند.
وی با اشاره به اهمیت فریضه نماز بیان کرد: وقتی در اذان میشنویم «حیّ علی الفلاح»، یعنی به سوی رستگاری بشتاب. اگر این معنا را درک کنیم، نماز ما جلوهای دیگر خواهد یافت.
امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به اوصاف منافقان در قرآن، عنوان کرد: خداوند در قرآن میفرماید منافقان همواره ترسو و هراسانند: «یحسبون کلّ صیحه علیهم» (سوره منافقون، آیه ۴). آنان از هر صدایی میترسند و دائماً در حال توطئهچینی هستند. اینان دشمنان پنهان امت اسلامیاند که باید هوشیار بود.