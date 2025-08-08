امام جمعه اردبیل:
حکومت آرمانی امنیت خبرنگار را امنیت خود میداند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: حکومت آرمانی همیشه امنیت خبرنگار را امنیت خود میداند و زمینه جرات و حریت را در آنها فراهم میکند.
به گزارش ایلنا، آیت الله سیدحسن عاملی روز پنجشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی نوشت: خبرنگاران چشمان بیدار ملتها و بزرگ امانت داران واقعیتها و نترسترین دیده بانان جامعه هستند.
وی یادآورشد: حکومتهای استبدادی که در سایه غفلت ملت به حیات استبدادی خود ادامه میدهند همیشه با خبرنگاران امین و صادق مشکل دارند.
امام جمعه اردبیل تصریح کرد: یک حکومت آرمانی همیشه امنیت خبرنگار را امنیت خود میداند و زمینه جرات و حریت را در آنها فراهم میکند.
شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در ۱۷ مرداد ماه سال ۱۳۷۷ به همراه جمعی از دیپلماتها در کنسولگری کشورمان در مزار شریف افغانستان به شهادت رسید. به همین مناسبت شورای فرهنگ عمومی این روز را به نام روز خبرنگار نامگذاری کرده است.