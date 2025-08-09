سمیه رفیعی در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که بازهم شاهد شهادت یک محیط‌بان دیگر بودیم، قانون حمل سلاح برای محیط‌بانان به کجا رسیده است، گفت: قانون حمل سلاح برای محیط‌بان‌ها باید حتماً اصلاح شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس بیان کرد: این موضوع در مجلس بررسی شده و از کمیسیون امنیت ملی خارج شده است، در حال حاضر، این قانون در کمیسیون قضایی با توجه به تصمیم هیئت رئیسه مجلس در حال بررسی است.

وی ادامه داد: نشست‌های متعددی بین فراکسیون محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده و پیگیری و اصلاح این قانون جزو اولویت‌های اصلی ماست.

رفیعی یادآور شد: نشستی را با حضور رئیس کمیسیون قضایی و اعضای این کمیسیون، نماینده کمیسیون امنیت ملی به همراه آقای ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی، آقای رستگار، رئیس یگان حفاظت محیط زیست و دو نفر از کارشناسان حقوقی برگزار کردیم. مجددا موارد مطرح شد و آن ایراداتی که باعث می‌شود محیط‌بان‌های ما نتوانند به موقع از سلاح استفاده کنند، بررسی شد. همچنین، سایر مواردی که به حفظ جان محیط‌بان‌ها در انجام وظایف مأموریتی‌شان کمک می‌کند و کلا حمایت‌ها در این قانون مورد بحث و موافقت کمیسیون قضایی قرار گرفت.

وی گفت: اصلاحات را به آقای سرگزی تحویل دادم و قرار شد ایشان با رویکرد کاملاً مثبت به عنوان رئیس کمیسیون این اصلاحات را انجام دهند.

