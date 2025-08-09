خبرگزاری کار ایران
رفیعی در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد:

تحویل اصلاحات قانون حمل سلاح برای محیط‌بانان به کمیسیون قضایی

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه قانون حمل سلاح برای محیط‌بان‌ها باید حتماً اصلاح شود، گفت: اصلاحات را به آقای سرگزی تحویل دادم و قرار شد ایشان با رویکرد کاملاً مثبت به عنوان رئیس کمیسیون قضایی این اصلاحات را انجام دهند.

سمیه رفیعی در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره  این که بازهم شاهد شهادت یک محیط‌بان دیگر بودیم، قانون حمل سلاح برای محیط‌بانان به کجا رسیده است، گفت: قانون حمل سلاح برای محیط‌بان‌ها  باید حتماً اصلاح شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس بیان کرد: این موضوع در مجلس بررسی شده و از کمیسیون امنیت ملی خارج شده است، در حال حاضر، این قانون در کمیسیون قضایی با توجه به تصمیم هیئت رئیسه مجلس در حال بررسی است. 

وی ادامه داد: نشست‌های متعددی بین فراکسیون محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده و پیگیری و اصلاح این قانون جزو اولویت‌های اصلی ماست.

رفیعی یادآور شد: نشستی را با حضور رئیس کمیسیون قضایی و اعضای این کمیسیون، نماینده کمیسیون امنیت ملی به همراه   آقای ظهرابی  معاون محیط زیست  طبیعی، آقای رستگار، رئیس یگان حفاظت محیط زیست و دو نفر از کارشناسان حقوقی برگزار کردیم. مجددا موارد مطرح شد و آن  ایراداتی  که باعث می‌شود محیط‌بان‌های ما نتوانند به موقع از سلاح استفاده کنند، بررسی شد. همچنین، سایر مواردی که به حفظ جان محیط‌بان‌ها در انجام وظایف مأموریتی‌شان کمک می‌کند و کلا حمایت‌ها در این قانون  مورد بحث  و موافقت کمیسیون قضایی قرار گرفت. 

 وی  گفت:  اصلاحات را به آقای سرگزی تحویل دادم و قرار شد ایشان با رویکرد کاملاً مثبت به عنوان رئیس کمیسیون این اصلاحات را انجام دهند.

