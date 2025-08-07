به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای خطاب به حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی ‌و همچنین هاکان فیدان و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان، خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی به منظور بررسی فاجعه انسانی در غزه و هماهنگی برای ارائه کمک‌های فوری و بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی قصد رژیم صهیونیستی برای اشغال دائم غزه شد.

متن نامه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسین ابراهیم طه

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی

عالیجناب،

با نهایت نگرانی، با احساس فوریت اخلاقی و سیاسی، یک‌بار دیگر در خصوص وخامت روزافزون اوضاع انسانی در نوار غزه با شما مکاتبه می‌کنم؛ وضعیتی که اکنون به یکی از وخیم‌ترین بحران‌هایی تبدیل شده که امت اسلامی و جامعه جهانی با آن مواجه هستند. شرایط در غزه از آستانه تحمل انسانی فراتر رفته است. آنچه در حال وقوع است، صرفاً یک بحران انسانی نیست —بلکه نابودی نظام‌مند یک جمعیت غیرنظامیِ تحت محاصره است. گستره و شدت جنایات صورت‌گرفته، مستلزم اقدام فوری و هماهنگ است.

آخرین آمار و گزارش‌های دریافتی از تمامی نهادهای معتبر بشردوستانه و منابع رسانه‌ای حاکی از آن است که جمعیت غیرنظامی غزه با وضعیتی روبروست که تنها می‌توان آن را با یک واژه توصیف کرد: نسل‌کشی.

به همان اندازه نگران‌کننده، شواهد فزاینده‌ای است که از وجود نیت راهبردی و غیرقانونی رژیم اشغالگر برای اشغال مجدد و الحاق کامل غزه حکایت دارد. اظهارات مقامات ارشد رژیم صهیونیستی، به‌همراه تحرکات نظامی و مواضع سیاسی رژیم نشان می‌دهد که طرحی هدفمند برای محو هویت سرزمینی و سیاسی غزه از طریق کنترل دائمی، مهندسی جمعیتی، و نابودی هرگونه چشم‌انداز حاکمیت فلسطینی در جریان است. مقامات بلندپایه رژیم اشغالگر، صراحتاً از قصد خود برای "حذف غزه به‌عنوان یک موجودیت سیاسی" سخن گفته‌اند. این صرفاً یک تغییر تاکتیکی نیست —بلکه نشان‌دهنده یک طراحی راهبردی برای نابودی حاکمیت فلسطین از طریق اشغال دایم سرزمینی، جابه‌جایی اجباری جمعیت و مهندسی جمعیت است.

با توجه به این تحولات و در چارچوب مفاد منشور سازمان همکاری اسلامی و رویه‌های پیشین در برگزاری نشست‌های فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه، بدینوسیله رسماً درخواست می‌نمایم که نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه در سریع‌ترین زمان ممکن در مقر دبیرخانه کل سازمان در جده برگزار گردد.

هدف از این نشست، بررسی فاجعه انسانی جاری در غزه و هماهنگی برای ارائه کمک‌های فوری، بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی قصد رژیم صهیونیستی برای اشغال دائم غزه، اتخاذ موضع واحد و تدابیر اجرایی از جمله ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی برای توقف تجاوز و تضمین پاسخگویی، و همچنین تأکید مجدد بر محوریت مسئله فلسطین برای سازمان همکاری اسلامی و دفاع از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت، حاکمیت و بازگشت خواهد بود. این نشست باید نقطه آغاز اقدامات هماهنگ و قابل اجرا برای توقف تجاوز و بازگرداندن عدالت باشد.

با احترام از جنابعالی درخواست می‌نمایم که رایزنی‌های لازم با کشورهای عضو را آغاز و ترتیبات اجرایی این نشست را در اسرع وقت، مطابق با چارچوب‌های آیین‌نامه‌ای و با توجه به فوریت موضوع، فراهم نمایید.

عالیجناب، لطفا مراتب احترام عمیق و پایبندی راسخ اینجانب را به اصول مشترک‌مان پذیرا باشید.

با تقدیم احترام،

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

رونوشت:

جناب آقای هاکان فیدان، وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه و رئیس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی

جناب آقای فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی

انتهای پیام