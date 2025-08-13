موضوع آب در آینده نزدیک مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد

محمد معتمدی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره رسیدگی به قطعی‌های مکرر آب و برق در کشور از سوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: بابت بحث قعطی برق و ناترازی که در کشور داریم، ما چندین بار وزیر نیرو را در کمیسیون اصل ۹۰ به خاطر همین موضوعات خواسته‌ایم و همچنین به مسئولین مرتبطی که می‌توانند در این زمینه کمک کنند، درخواست دادیم.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آمادگی کامل و لازم برای رفع ناترازی با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد که ما باید کمک‌شان کنیم. همین دو هفته گذشته در حوزه انتخابیه من شهرستان سیرجان و بردسیر؛ کلنگ یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۴۲۰ مگاوات توسط بخش خصوصی به زمین زده شد.

وی با اشاره به اینکه در موضوع ناترازی، وزیر نیرو قول دادند که ماهانه هزار مگاوات به ظرفیت کشور اضافه می‌کنند، بیان کرد: برنامه‌ریزی‌ها این‌گونه است که ماهانه هزار مگاوات به ظرفیت کشور اضافه شود تا این کمبودی که داریم و ناترازی ۲۵ تا ۳۰ هزار مگاواتی را در یک بازه زمانی و در آینده نزدیک حل کنیم و از همه ظرفیت‌شان هم دارند استفاده می‌کنند اما باید راه تسهیل شود.

نماینده سیرجان و بردسیر خاطرنشان کرد: از توان و ظرفیت بخش خصوصی باید استفاده شود. باید موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی را برداریم. در موضوع تسهیل‌گری، دولت باید به سرمایه‌گذاران خصوصی کمک کند و بروکراسی‌های خاصی که برای موافقت اصولی نیروگاه‌ها وجود دارد را حذف کند. دولت باید در خدمت سرمایه‌گذاران این بخش باشد تا بتوانیم به یک مرحله خوب برسیم.

وی تاکید کرد: موضوع اصلی ناترازی‌ها متأسفانه موضوع سوءمدیریت است که موج می‌زند. مجلس از این وضعیت ناراحت است و متاسفانه استیضاح وزیر نیرو را کلید زدند که این نشان می‌دهد نمایندگان از ناترازی‌ها ناراحت هستند. به نظر می‌رسد وزیر نیرو باید به صورت جهادی وارد این موضوع شود، زیرا این مسئله روی اعصاب مردم تأثیر گذاشته است. هم برق خانگی، هم برق موتور پمپ‌های کشاورزی، هم ربات‌های تولیدی و صنعتی و صنایع معدنی همه در حال ضرر مالی هستند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بنا نیست برای حل مشکلات کشور فعالیت‌ها را تعطیل کنیم، خاطرنشان کرد: همین تعطیلی چهارشنبه‌ها به شدت به اقشار مختلف آسیب می‌زند. دولت باید برنامه‌ای داشته باشد. متأسفانه، اسم این وضعیت را ما برنامه نمی‌گذاریم و اسمش بی‌برنامگی است. زمستان که می‌شود، وضعیت به گونه‌ای دیگر است و بحث گاز مطرح می‌شود.

وی تاکید کرد: دولت باید برنامه بلندمدت و حساب‌شده‌ای برای اولویت‌ها داشته باشد و امور را به صورت عادی پیش نبرد. وضعیت جنگی است و نیازمند تلاش شبانه‌روزی دولت است؛ از ابعاد مختلف جامعه و پیمانکاران باید دست به دست هم دهند تا ناترازی را حل کند؛ این وضعیت باعث شده که مردم ناراحت باشند و اعتمادشان لطمه بخورد.

معتمدی‌زاده ادامه داد: وزارت نیرو باید به این موضوع توجه کند و دولت باید اساسی و جهادی‌تر کار کند. این کاری که انجام می‌دهند ناکافی است و پیگیری‌ها جدی نیست.

وی تاکید کرد: موضوع آب هم بسیار مهم است و در آینده نزدیک مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. دولت باید برنامه بلندمدتی برای آب داشته باشد. با وجود اینکه ما آب زیادی داریم، باید حداقل در بحث انتقال آب از دریا و شیرین‌سازی آن کار کنیم. این کار هزینه دارد، اما می‌توانند از توان بخش خصوصی استفاده کنند.

این نماینده مجلس یادآور شد: بعد از آب شرب، بحث آب کشاورزی مطرح است و بسیاری از مناطق ما به دلیل کمبود آب خالی مانده‌اند و با این خشکسالی‌ها، باید به سمت برنامه‌هایی برویم که تأمین‌کننده پایداری باشند. دولت باید برنامه ۵۰ ساله یا ۱۰۰ ساله برای آب داشته باشد و با برنامه‌ریزی پیش برود تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

انتهای پیام/