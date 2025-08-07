خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:

فرایند راه‌اندازی زندان جدید سلماس باید تسریع پیدا کند

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: مسئولان زندان و پیمانکار پروژه راه‌اندازی زندان جدید سلماس باید تکمیل این پروژه که بیش از ۹۵ درصد آن به اتمام رسیده است را تسریع دهند تا شرایط انتقال زندان به خارج از شهر فراهم شود.

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی سحرگاه روز پنج شنبه شانزدهم مرداد ماه در اولین برنامه سفر کاری خود به شمال استان از مراحل احداث و تکمیل زندان جدید در حال اتمام این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید که مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس دادگستری و دادستان سلماس، فتحی مدیرکل زندان‌های استان، فرماندار و تعدادی از مدیران استانی و شهرستانی، عتباتی را همراهی می‌کردند از قسمت‌های مختلف این زندان بازدید و در جریان کم و کیف پیشرفت و تکمیل آن قرار گرفت.

عتباتی در این بازدید به مسئولان زندان و پیمانکار پروژه تاکید کرد در جهت تکمیل این پروژه که بیش از ۹۵ درصد آن به اتمام رسیده است تسریع کنند تا با تکمیل آن هرچه سریعتر زمینه انتقال زندان قدیم که در داخل شهر واقع شده به خارج از شهر فراهم شود تا بدین طریق مشکلاتی که واقع شدن زندان در داخل شهر برای ساکنین و اهالی منطقه ایجاد شده است مرتفع گردد.

عتباتی به مدیران شرکت‌های خدمات رسان از جمله شرکت گاز و آب و فاضلاب دستور داد با توجه به تکمیل زیرساخت‌های لازم ظرف ده روز نسبت اتصال این زندان به شبکه گاز و آب و فاضلاب اقدام و نتیجه را گزارش کنند.

 

