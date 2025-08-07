در حکمی از سوی رهبر انقلاب؛
لاریجانی به نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد
رهبر معظم انقلاب در حکمی علی لاریجانی را به عنوان نماینده رهبری در شورایعالی امنیت ملی منصوب کردند.
به گزارش ایلنا، متن حکم رهبر انقلاب به این شرح است
بسم الله الرّحمن الرّحیمبا توجه به انتصاب جناب آقای دکتر احمدیان در جایگاه اجرای مسئولیتهای مهم دولتی، جناب آقای دکتر علی لاریجانی را به نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی به استناد اصل یکصد و هفتاد و شش قانون اساسی منصوب میکنم.
از حضور و تلاش موفق آقای احمدیان در این مسئولیت در چند سال اخیر متشکرم. توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنهای
۱۶ مرداد ۱۴۰۴