خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادای احترام فرمانده هوانیروز ارتش به مقام شامخ شهید ایرج عیوضی

ادای احترام فرمانده هوانیروز ارتش به مقام شامخ شهید ایرج عیوضی
کد خبر : 1671025
لینک کوتاه کپی شد.

امیر سرتیپ دوم خلبان خاموشی وجمعی از فرماندهان و مسئولان هوانیروز ارتش با حضور در گلزار شهدای شهرک ناصرآباد، به مقام شامخ شهید سرلشکر خلبان «ایرج عیوضی» ادای احترام کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش به نقل از دفاع پرس، امروز (چهارشنبه)، امیر سرتیپ خلبان قاسم خاموشی فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، به همراه به همراه جمعی از فرماندهان و مسئولان هوانیروز، با حضور در گلزار شهدای شهرک ناصرآباد میرپنجی از توابع شهرستان آبیک، بر مزار شهید سرلشکر خلبان ایرج عیوضی حاضر شده و ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند. 

امیر سرتیپ خلبان خاموشی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: شهیدان خلبان ما، نماد شجاعت، ایمان و تخصص در میدان‌های نبرد حق علیه باطل بودند و خلبان شهید ایرج عیوضی نیز از چهره‌های برجسته و مؤثر در دوران دفاع مقدس بود که یاد و نام او همواره در دل ارتشیان زنده است. 

وی افزود: حضور در کنار مزار شهدا، فرصت ارزشمندی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، مقام معظم رهبری و شهیدان انقلاب اسلامی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور