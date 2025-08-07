ادای احترام فرمانده هوانیروز ارتش به مقام شامخ شهید ایرج عیوضی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش به نقل از دفاع پرس، امروز (چهارشنبه)، امیر سرتیپ خلبان قاسم خاموشی فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، به همراه به همراه جمعی از فرماندهان و مسئولان هوانیروز، با حضور در گلزار شهدای شهرک ناصرآباد میرپنجی از توابع شهرستان آبیک، بر مزار شهید سرلشکر خلبان ایرج عیوضی حاضر شده و ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.

امیر سرتیپ خلبان خاموشی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: شهیدان خلبان ما، نماد شجاعت، ایمان و تخصص در میدان‌های نبرد حق علیه باطل بودند و خلبان شهید ایرج عیوضی نیز از چهره‌های برجسته و مؤثر در دوران دفاع مقدس بود که یاد و نام او همواره در دل ارتشیان زنده است.

وی افزود: حضور در کنار مزار شهدا، فرصت ارزشمندی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، مقام معظم رهبری و شهیدان انقلاب اسلامی است.