حاجی بابایی در نشست فراکسیون فرهنگیان مجلس با وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:
پیشنهاد پرداخت ۵۰ درصد فوقالعاده ویژه فرهنگیان در سال جاری
در نشست فراکسیون فرهنگیان، آموزش پایه و عمومی مجلس شورای اسلامی، با وزیر آموزش و پرورش، مهمترین مسائل معلمان از جمله تبدیل وضعیت نیروهای مهرآفرین، فوقالعاده ویژه فرهنگیان، جبران کمبود معلم، وضعیت نیروهای پیشدبستانی و نهضتی و برنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد که امسال ۵۰ درصد تفاوت فوقالعاده ویژه فرهنگیان پرداخت و مابقی در سال آینده تکمیل شود.
به گزارش ایلنا، نشست فراکسیون فرهنگیان، آموزش پایه و عمومی مجلس شورای اسلامی، با حضور حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان و علیرضا کاظمی وزیر آموزشوپرورش، به همراه جمعی از نمایندگان در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد و مهمترین موضوعات و چالشهای حوزه آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان، آموزش پایه و عمومی مجلس شورای اسلامی، در این نشست با قدردانی از وزیر آموزش و پرورش و اعضای فراکسیون فرهنگیان برای پیگیری مسائل آموزش و پرورش، گفت: همانطور که پیشتر هم اعلام شد، مسئله تبدیل وضعیت معلمان مهرآفرین نیازمند پیگیری وزارتخانه است؛ صدور بخشنامه مربوط به این حق، مطالبه جدی مجلس است و انتظار داریم هرچه زودتر اعلام شود.
وی با اشاره به اقدامات دولت در خصوص پرداخت پایانخدمت و حقوق بازنشستگان فرهنگی، افزود: از پیگیریهای وزیر و دولت در پرداخت پاداش بازنشستگان تشکر میکنیم و امیدواریم این موضوع به زودی محقق شود.
حاجیبابایی با تاکید بر ضرورت جمعبندی سریع موضوع فوقالعاده ویژه فرهنگیان، ادامه داد: در صورت امکان، این موضوع باید بهطور کامل اجرا شود، اما اگر بهصورت یکباره میسر نیست، پیشنهاد میکنیم در دو مرحله ششماهه پرداخت شود؛ همچنین فوقالعاده خاص کارکنان که برای سایر کارمندان اعمال شده، باید برای فرهنگیان نیز اجرا شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که امسال ۵۰ درصد تفاوت فوقالعاده ویژه پرداخت و مابقی در سال آینده تکمیل شود.
رئیس فراکسیون فرهنگیان در مجلس با اشاره به برگزاری جلسات اندیشهورزی و نشست مشترک با نمایندگان، گفت: در این جلسه، موضوعاتی مانند فوقالعاده ویژه فرهنگیان، نهضت سوادآموزی، خرید خدمات آموزشی، وضعیت پیشدبستانیها، طرح امین، بازنشستگان و پاداش آنان، خیرین مدرسهساز و مسائل اقتصادی آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس همواره در تمام دورهها مدافع حقوق فرهنگیان بوده، خاطرنشان کرد: فرهنگیان بدانند که علیرغم همه مشکلات، مجلس بهطور ویژه و مستمر از طریق فراکسیون فرهنگیان و کمیسیون آموزش، پیگیر مطالبات آنان است تا بتوانیم هرچه بیشتر به آموزش و پرورش کمک کنیم.
وزیر آموزش و پرورش: دولت و مجلس در کنار آموزش و پرورش هستند
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، در این نشست ضمن قدردانی از همراهی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و فراکسیون فرهنگیان، گفت: از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و فراکسیون فرهنگیان بهطور ویژه تشکر میکنم. بهحق در این دوره، چند فرصت استثنایی در اختیار نظام تعلیم و تربیت کشور وجود دارد که این وزارتخانه آموزش و پرورش با همراهی مجلس و دولت این فرصت ها را در صدر اولویتهای ملی قرار داده است.
وی با بیان اینکه تمام موضوعات مطرحشده توسط نمایندگان مدنظر قرار میگیرد، افزود: چالشهای مطرحشده در حوزه آموزش از بُعد استانی و ملی مطرح شد؛ قطعاً همگی را تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد.
حاجی بابایی: پیشنهاد فراکسیون فرهنگیان برای پرداخت ۵۰ درصد فوقالعاده در سال جاری/ وزیر آموزشوپرورش: تغییر وضعیت نیروهای قرارداد کارمعین در انتظار موافقت سازمان برنامه و بودجه
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موضوع گزینش، یادآور شد: در مورد گزینش، تأکید من همیشه حفظ حریم معلمان بوده است و تأکید داشتهام شأن معلمی باید رعایت شود. اگر موردی باشد، قطعاً پیگیری میکنیم. این مرحله، پایان کار نیست و دغدغههای ملی که دوستان مطرح کردهاند، حتماً در دستور کار قرار میگیرد.
کاظمی با اشاره به دغدغه برخی از نمایندگان در خصوص جبران کمبود معلم و استخدام معلمان، ادامه داد: همانطور که موضوع استخدام یکی از مسائل مهم وزارتخانه است، برخلاف برخی تصورات، هرگز چنین سیاستی نداشتیم که نیاز به نیرو وجود ندارد. امسال ۸۵ هزار مجوز استخدام دریافت کردهایم که ۳۰ هزار نفر آنها از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب میشوند. بنده شش ماه برای این مجوزها در سازمان امور اداری و استخدامی پیگیری کردهام. چطور ممکن است بگویم نیرو نمیخواهیم، در حالی که بیشترین ردیف استخدامی کشور را گرفتهایم؟ سیاست ما استفاده از نیروهای جوان، لایق، مؤمن و متدین است.
وی با تاکید بر اینکه امضای تغییر وضعیت نیروها به قرارداد کار معین به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است، ادامه داد: در موضوع تغییر وضعیت نیروها به قرارداد کار معین، با امضای رفیعزاده و پیگیری کمیسیون آموزش و تحقیقات، اقدامات لازم انجام شده است. البته این موضوع نیازمند موافقت سازمان برنامه و بودجه است که در اختیار مستقیم وزارتخانه نیست، اما قطعاً به دنبال حل آن هستیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجامشده برای معلمان، افزود: سه گام اساسی برای معلمان برداشتهایم؛ نخست، تبدیل وضعیت نیروهای بلاتکلیف به حقالتدریس؛ دوم، افزایش حقوق این نیروها از پنج میلیون تومان به حدود سیزده میلیون تومان با بیمه کامل و سوم، برقراری بیمه خدمات درمانی در تابستان. تمام این اقدامات مهم بوده که برای بهبود وضعیت معلمان انجام پذیرفته است. به اعتقاد بنده، معلم باید با انگیزه کار کند.
کاظمی با اشاره به وضعیت نیروهای پیشدبستانی و نهضتی، یادآور شد: بر اساس قانون بودجه، آموزش و پرورش مجاز است در صورت نیاز، از نیروهای بازنشسته و پیشدبستانی استفاده کند، اما واقعیت این است که ما تقریباً نیروی پیشدبستانی ضمیمه دولتی نداریم و بیشتر این نیروها در بخش غیردولتی فعالیت میکنند. بخشنامه مربوط به نهضتیها و پیشدبستانیها آماده شده، ولی طبق بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، برای بهکارگیری نیرو، باید مجوز سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه صادر شود. ما از اردیبهشتماه مدارک را ارسال کرده و منتظر پاسخ هستیم. بنابراین نمیتوانیم بدون مجوز، این نیروها را به کار بگیریم، چراکه تأمین اعتبار آن نیز ضروری است. سیاست وزارتخانه، جذب این نیروها بر اساس قانون است.
عضو کابینه دولت چهاردهم در خصوص مسکن فرهنگیان، اظهار داشت: در حوزه مسکن، اولین تفاهمنامه با وزیر راه و شهرسازی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی فرهنگیان امضا شده است. کمیته ویژه تشکیل دادهایم، تفاهمنامه به استانداران ابلاغ شده و پیگیریها در حال انجام است. البته ساخت مسکن کار دشوار و زمانبری است، اما این برنامه را با جدیت دنبال میکنیم.
وزیر آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: تذکرات نمایندگان درباره ثبتنام و سایر مسائل آموزشی را میپذیرم. نابسامانیهایی در آموزش و پرورش وجود دارد که ناشی از گستردگی این مجموعه و کمبود نقدینگی است. با این حال، قول میدهم که با جدیت بیشتری پیگیری شود تا مشکلات به حداقل برسد.
گفتنی است در این نشست، نمایندگان چالشها و دغدغههای ملی و استانی در حوزه آموزش را مطرح کردند و هر کدام خواستار رسیدگی به آنها از وزارتخانه آموزش و پرورش و وزیر مربوطه شدند. مقرر شد با پیگیریهای صورتگرفته، تمام مباحث در مسیر حل قرار بگیرند.