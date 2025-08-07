دقایقی پیش؛
مراسم اربعین شهدای اقتدار در مصلی تهران آغاز شد
از دقایقی پیش مراسم اربعین شهدای اقتدار ایران در مصلای بزرگ امام خمینی تهران آغاز شد.
به گزارش ایلنا، امروز (پنجشنبه ۱۶ مرداد) از دقایقی پیش مراسم اربعین شهدای اقتدار جنگ تحمیلی دوازده روزه از سوی رژیم صهیونیستی به کشورمان در مصلی امام خمینی در تهران آغاز شد.
سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی مشاور فرمانده کل سپاه، سردار حسین نجات جانشین قرارگاه ثارالله، حجت الاسلام عبدالعلی گواهی رئیس عقیدتی ستاد کل نیروهای مسلح، محمد مخبر دزفولی مشاور مقام معظم رهبری، سردار حسنزاده فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، سردار کارگر رئیس مرکز بنیاد نشر آثار و ارزشهای دفاع مقدس، اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از شخصیتهای حاضر در این مراسم حضور دارند.