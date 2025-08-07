خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقایقی پیش؛

مراسم اربعین شهدای اقتدار در مصلی تهران آغاز شد

مراسم اربعین شهدای اقتدار در مصلی تهران آغاز شد
کد خبر : 1670991
لینک کوتاه کپی شد.

از دقایقی پیش مراسم اربعین شهدای اقتدار ایران در مصلای بزرگ امام خمینی تهران آغاز شد.

به گزارش ایلنا، امروز (پنجشنبه ۱۶ مرداد)  از دقایقی پیش مراسم اربعین شهدای اقتدار  جنگ تحمیلی دوازده روزه از سوی رژیم صهیونیستی به کشورمان در مصلی امام خمینی در تهران آغاز شد.  

سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی مشاور فرمانده کل سپاه، سردار حسین نجات جانشین قرارگاه ثارالله، حجت الاسلام عبدالعلی گواهی رئیس عقیدتی ستاد کل نیرو‌های مسلح، محمد مخبر دزفولی مشاور مقام معظم رهبری، سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، سردار کارگر رئیس مرکز بنیاد نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از شخصیت‌های حاضر در این مراسم حضور دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور