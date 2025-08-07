خبرگزاری کار ایران
آنان که سودای تنش دارند بدانند؛ امنیت ملی ایران خط قرمز ماست

کد خبر : 1670986
رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: آنان که سودای تنش دارند بدانند؛ امنیت ملی ایران خط قرمز ماست و پاسخ ما، هوشمندانه، قاطع و پشیمان‌کننده خواهد بود.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی  ایکس در  نوشت:

ایران، وارث تمدنی کهن و ریشه دار در تاریخ جهانی است. زبان تهدید، برای ملتی با تجربه هزاران ساله، نخ‌نما و بی‌اثر است. آنان که سودای تنش دارند بدانند؛ امنیت ملی ایران خط قرمز ماست و پاسخ ما، هوشمندانه، قاطع و پشیمان‌کننده خواهد بود.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

انتهای پیام/
