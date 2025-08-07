عزیزی:
آنان که سودای تنش دارند بدانند؛ امنیت ملی ایران خط قرمز ماست
رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: آنان که سودای تنش دارند بدانند؛ امنیت ملی ایران خط قرمز ماست و پاسخ ما، هوشمندانه، قاطع و پشیمانکننده خواهد بود.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در نوشت:
ایران، وارث تمدنی کهن و ریشه دار در تاریخ جهانی است. زبان تهدید، برای ملتی با تجربه هزاران ساله، نخنما و بیاثر است. آنان که سودای تنش دارند بدانند؛ امنیت ملی ایران خط قرمز ماست و پاسخ ما، هوشمندانه، قاطع و پشیمانکننده خواهد بود.