به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این گفت‌وگوی تلفنی، دو طرف ضمن مرور مناسبات دوجانبه، در خصوص تشدید بحران انسانی در غزه بر اثر محاصره غذایی و دارویی این باریکه و ادامه نسل‌کشی و ضرورت کمک‌رسانی فوری به مردم بی‌دفاع غزه و توقف جنایات رژیم صهیونیستی رایزنی کردند.



در این گفت‌وگو همچنین مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران متعاقب تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، مطرح شد.