مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر طی تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران راجع به روند تعاملات و روابط دوجانبه و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این گفت‌وگوی تلفنی، دو طرف ضمن مرور مناسبات دوجانبه، در خصوص تشدید بحران انسانی در غزه بر اثر محاصره غذایی و دارویی این باریکه و ادامه نسل‌کشی و ضرورت کمک‌رسانی فوری به مردم بی‌دفاع غزه و توقف جنایات رژیم صهیونیستی رایزنی کردند.

در این گفت‌وگو همچنین مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران متعاقب تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، مطرح شد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
