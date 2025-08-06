سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
هر گونه تهدید کشور، با واکنش شدید رو به رو خواهد شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بیانیهای بمناسبت اربعین شهدای اقتدار ایران اسلامی ضمن دعوت از آحاد و اقشار مختلف ملت بزرگ ایران، بهویژه نسل جوان، برای شرکت گسترده، پرشور و حماسی در «مراسم اربعین شهیدان اقتدار ایران اسلامی پرچمداران عزت ملی» تاکید کرد: با قدرت و صدای رسا اعلام میکنیم که هر گونه تهدید علیه امنیت و تمامیت سرزمینی کشور، با واکنش شدید و فراتر از تصورات دشمنان و بسیار سختتر از آنچه در وعده صادق ۳ برای متجاوزین جنگ افروز رخ داد، روبهرو خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اربعین شهدای اقتدار ایران اسلامی به شرح زیر میباشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
با گرامیداشت یاد، نام و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به ویژه سرداران و فرماندهان شهید «سپهبد پاسدار محمد باقری»، «سپهبد پاسدار غلامعلی رشید»، «سپهبد پاسدار حسین سلامی»، سپهبد پاسدار علی شادمانی «،» سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی زاده «و دیگر شهدای افتخارآمیز سپاه اسلام و همچنین دانشمندان و اقشار مختلف مردمی شهید اعم از زنان و کودکان در دفاع مقدس ۱۲ روزه، که حماسههای نوین و شکوهمندی از شجاعت، ایثار، مقاومت و اقتدار را در تاریخ ایران رقم زدند،» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «به عنوان یکی از ارکان مهم پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی، با تبریک و تسلیت این شهادتهای تاریخ ساز به همه ملت ایران؛ در ایام» اربعین شهدای اقتدار ایران اسلامی و پرچمداران عزت ملی"، به بیان نکاتی محوری پیرامون شرایط کنونی و موقعیت راهبردی کشور عزیزمان در برابر تهدیدات دشمنان جهانی پرداخته و اعلام میدارد:
۱/ گرامیداشت یاد و آرمانهای شهیدان
شهیدان اقتدار ایران اسلامی، با خونهای پاک خود شجاعت و فداکاری را در تاریخ این سرزمین ثبت کردند. ما پاسداران انقلاب اسلامی، با ادای احترام به مقام این شهدای والامقام، بهعنوان پیروان راستین آنها، همواره در راستای تداوم مسیر انقلاب و پیشرفت کشور عزیزمان، بر وفاداری به آرمانهای مقدس شهدای گرانقدر تأکید داشته و باور داریم ملت شریف و عظیم الشأن ایران با افتخار، سرافرازی خود در تاریخ معاصر را مرهون عظمت مجاهدتها و حماسههای آنان میداند.
۲/ بیانات و مواضع رهبری قطب نمای مقاومت و ایستادگی برابر دشمن
در پی مواضع حکیمانه و بیانات راهبردی و هدایتگر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) پیرامون دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونی، که به وضوح نشاندهنده دلاوری و پایداری ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر کشور در برابر جبههی جهانی استکبار به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی است، به این پیروزی تاریخی میبالیم. جنگی که در آن، با حضور مستقیم و بیامان دشمنان بشریت، ایران اسلامی نه تنها از خاک خود دفاع کرد، بلکه در سایه تدابیر معظم له به عنوان قطب نمای مقاومت، قدرت و اقتدار خود را بر دشمن تحمیل و جلوههای شکوهمند آن را در عرصههای بینالمللی نمایان ساخت.
۳/ رویارویی مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی و پیروزی ملت ایران
ما با قاطعیت اعلام میکنیم که برای نخستین بار در تاریخ، ملت ایران در برابر جنگ و تجاوز تحمیلی و مستقیم قدرتهای بزرگ استکباری و الحادی امروز جهان، یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و نژادپرست صهیونیستی، سلحشورانه وارد میدان دفاع شد و با اقتدار و شجاعت، از این نبرد تاریخی سربلند و سرافرار بیرون آمد. این پیروزی نه تنها باعث تقویت روحیه و عزت ملی گردید، بلکه مسیر جدیدی را برای مقابله با تهدیدات دشمنان رقم زد. ایران اسلامی امروز در سایه خونهای پاک شهیدان، به عنوان یکی از قدرتهای انکارناپذیر جهان، آماده است تا هرگونه تهدید را به فرصتی برای تحقق سرنوشت مکتوم دشمنان خود تبدیل کند.
۴/ اقتدار عملیات «وعده صادق ۳» و تحمیل آتشبس به تلآویو و واشنگتن
از جمله دستاوردهای بارز و بینظیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس ضد امریکایی و ضد صهیونیستی ۱۲ روزه، اجرای موفقیتآمیز عملیاتهای دقیق و هوشمندانه «وعده صادق ۳» و «بشارت فتح» است که در آن توانستیم به رغم تمام تهدیدات و فشارهای جهانی، آتشبس را به رژیم صهیونیستی و آمریکا تحمیل کنیم. این امر نشاندهنده قدرت و توانایی دفاعی و تهاجمی ما در میدان پاسخگویی به دشمنان است که تنها با اقتدار و تدابیر راهبردی و حکیمانه باید آشکار شود و بر همین اساس، به اذن الله به ملت شریف و مجاهد ایران اطمینان میدهیم روند قدرت افزایی بازدارنده را بالندهتر و پرشتابتر از گذشته ادامه خواهیم داد.
۵/ حمایت جهانی از ملت ایران و محکومیت تجاوزات دشمن
جهان امروز شاهد است که ملت ایران در راستای اهداف استقلالطلبانه خود، در برابر باند تبهکار صهیونی و امریکایی ایستاده است و از حمایت معنادار جهانی در محکومیت تجاوزات وحشیانه و بیرحمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، نیز برخوردار و نشان داده است هیچ تهدید و اقدام جنایتکارانهای نمیتواند اراده پولادین ایران و ایرانیان را خدشه دار سازد.
۶/ ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در فروپاشی جمهوری اسلامی
ملت ایران در مسیر استقلال و آزادی، هرگز تسلیم فشارها و تهدیدات دشمنان نخواهد شد.
شکست دشمنان در دستیابی به اهداف شیطانی خود در نابودی جمهوری اسلامی و فروپاشی این نظام مقدس، که محصول فرماندهی حکیمانه و مقتدرانه مقام معظم رهبری و وحدت، انسجام و اتحاد ملت ایران، و حمایت و همراهی آنان از نیروهای مسلح کشور و یکی از برگهای زرین تاریخ انقلاب اسلامی است، بسیار عبرت آموز و بویژه برای اردوگاه خصم حاوی درسهای تاریخی و راهبردی است که بیش از هر موضوعی بر اثبات حقانیت و اقتدار نظام اسلامی و یادآوری نگرش توام با عزت و احترام با ایرانیان تاکید دارد.
۷/ آمادگی سپاه برای پاسخ قاطع به تهدیدات دشمن
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با همراهی سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همواره آماده است در هر زمان و هر مکانی، پاسخ قاطع و پشیمان کننده به هرگونه تهدید و تعرض از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان آنان بدهد. با قدرت و صدای رسا اعلام میکنیم که هر گونه تهدید علیه امنیت و تمامیت سرزمینی کشور، با واکنش شدید و فراتر از تصورات دشمنان و بسیار سختتر از آنچه در وعده صادق ۳ برای متجاوزین جنگ افروز رخ داد، روبهرو خواهد شد.
در پایان، با دعوت از آحاد و اقشار مختلف ملت بزرگ ایران، بهویژه نسل جوان، برای شرکت گسترده، پرشور و حماسی در «مراسم اربعین شهیدان اقتدار ایران اسلامی پرچمداران عزت ملی» که فردا پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار میگردد؛ تاکید میشود این حضور باشکوه و قدرشناسانه، میتواند صحنه دیگری از اقتدار و مقاومت ایرانی را در تاریخ وطن ثبت و با نمایش وحدت و انسجام ملی ایرانیان در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تجدید عهد با رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی)، عزم، اراده و ثبات قدم آنان بر تداوم راه پرافتخار شهیدان _ به ویژه سرداران و فرماندهان و دانشمندان شهید در دفاع مقدس اخیر_ را در معرض دشمنان این سرزمین قرار دهد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۵ مردادماه ۱۴۰۴