سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
تلاش رسانهها در انعکاس توانمندیهای سپاه در تقویت قدرت بازدارندگی کشور است
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای با گرامیداشت هفدهم مرداد ماه «روز خبرنگار»؛ تلاشهای صادقانه، هنرمندانه و بیوقفه اصحاب رسانه در انعکاس عملکرد، دستاوردها و توانمندیهای سپاه مقتدر مردمی در عرصههای مختلف پاسداری از انقلاب و خدمت به مردم، را جهاد فی سبیل الله و اقدامی راهبردی در تقویت قدرت بازدارندگی کشور دانست.
به گزارش ایلنا به نقل ا ز روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخشی از این بیانیه آمده است: خدای بزرگ را شاکریم که در ایران عزیز، جامعه رسانهای کشور با فهم و درک عمیق از تعهد و رسالت خطیر خویش در قبال آگاهیبخشی واقع بینانه و حقیقت محور به مردمان این سرزمین، نقش موثر و تعیین کنندهای در معرفی شایستگیها و مزیتهای ملت ایران به ویژه در حوزه اقتدار دفاعی و بازدارنده نیروهای مسلح ایفا کرده است.
بیانیه میافزاید: هوشمندی و هنرمندی اصحاب رسانه به ویژه خبرنگاران متعهد و رسالتشناس در پوشش خبری عملیاتهای مهم ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در دفاع مقدس ۱۲ روزه و همچنین ترسیم ابعاد شگفتانگیز و افتخار آفرین اتحاد، انسجام و وحدت ملی ایرانیان در این آوردگاه بزرگ تاریخی از مصادیق انکارناپذیر نقش آفرینیهای آنان در ارائه تصویری جذاب، غرورانگیز و معنادار از شایستگیها و توانمندیهای ایران و ایرانی در عصر حاضر به شمار میرود.
این بیانیه در ادامه با اشاره به عملیاتهای «وعده صادق» و «بشارت فتح»، نقش خبرنگاران در پوشش این عملیاتهای تاریخی و بینظیر و مقابله آنان با روایتسازیهای مجعول و غیرمعتبر دشمنان و جریانهای رسانهای معاند را بسیار ارزشمند، مهم و اثرگذار توصیف و تصریح کرده است: خبرنگاران هنرمندانه و هوشمندانه یکی از ارکان میدان مقاومت و رویارویی با تجاوز امریکایی صهیونی بودند و توانستند بهدرستی حقیقت پیروزیها و دستاوردهای بزرگ ملت ایران برابر جبهه خصم را منعکس و در عین حال تلاشهای دشمنان برای تحریف واقعیتها و ساخت و القای روایتهای دروغین را خنثی کنند.
در ادامه این بیانیه با یادآوری سخن الهام بخش سپهبد شهید حسین سلامی، فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «رسانهها در دوران پیچیده امروز به عنوان خط مقدم جنگ نرم و ابزار انتقال حقیقت به مردم، وظیفهای بزرگ بر دوش دارند که برای تحقق آن باید به صداقت، دقت و مسئولیتپذیری وفادار بمانند.» افزوده است: سپاه مقتدر مردمی متواضعانه از یکایک خبرنگاران و اصحاب رسانه که با همت و تلاش صادقانه در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و دفاع از حقیقت و دستاوردهای انقلاب اسلامی و همچنین انعکاس مواضع عملکرد دستاوردها و توانمندیهای راهبردی و بازدارنده این نهاد انقلابی و مردمی تلاش کردهاند، صمیمانه قدردانی و با آرزوی موفقیت برای آنان، همافزایی بین سه حوزه رسانه، دیپلماسی و میدان را ضامن اقتدار و امنیت و پیشروندگی انقلاب، نظام و میهن عزیز به سمت تمدن نوین اسلامی و تحقق ایران قوی میداند.
این بیانیه در پایان با گرامیداشت یاد، نام، خاطره و آرمانهای بلند شهیدان اقتدار اسلامی ایران به ویژه شهدای عرصه خبر و رسانه در جنگ تحمیلی اخیر امریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، پایمردی خبرنگاران و اهالی رسانه در آگاهیرسانی حرفهای و تبیین حقایق را عنصر کلیدی در روایتسازی صحیح از تحولات و جلوگیری از تحریف و انحراف توصیف و تاکید کرده است: اگر امروز شاهد رنگ باختن تلاش امپراطوری رسانهای سلطه و صهیونیست برای تحکیم روایت ایران ضعیف و در مقابل شکوفایی و گسترش دامنههای نفوذ گفتمان مقاومت ملت ایران و حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قدرت خیره کننده دفاعی و بازدارنده نیروهای مسلح کشور به ویژه پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه هستیم؛ این دستاوردهای عظیم و شکوهمند مرهون تلاش یکایک مجاهدان عرصه رسانه در وطن برای تبیین و تحکیم ایستادگی و پایداری ایرانی، تجلی بخشی به قدرت ملی، روایتگری رسانهای و آشناسازی به ویژه نسل جوان با واقعیتهای راهبردی جغرافیای مقاومت اسلامی و درک موقعیت کشورشان در منطقه و جهان است که منجر به تولید و تقویت سرمایه اجتماعی مضاعف در این سرزمین شده است که بیش از همه تل آویو و واشنگتن را نگران میکند.