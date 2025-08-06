حضور پزشکیان در آیین گرامیداشت شهدای خردسال جنگ تحمیلی

به گزارش ایلنا،‌ مسعود پزشکیان عصر دیروز سه‌شنبه ۱۴ مرداد، با حضور در مجتمع خدمات بهزیستی و شیرخوارگاه آمنه، در مراسمی که به منظور گرامیداشت یاد شهدای کودک و خردسال تجاوز رژیم صهیونیستی برگزار شده بود شرکت کرد.

رئیس جمهور در این مراسم با حضور در جمع کودکان و خردسالان تحت پوشش این مجموعه اظهار داشت: همه این کودکان مثل نوه‌های خود من هستند و تلاش ما این است که شرایط بهتری برای آنان رقم بزنیم.

۴۷ تن از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کودک و نوجوان بودند که کوچک‌ترین آنها تنها ۲ و ۹ ماه سن داشتند.

