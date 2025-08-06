خبرگزاری کار ایران
حضور پزشکیان در آیین گرامیداشت شهدای خردسال جنگ تحمیلی

حضور پزشکیان در آیین گرامیداشت شهدای خردسال جنگ تحمیلی
رئیس جمهور در آیین گرامیداشت یاد شهدای خردسال تجاوز رژیم صهیونیستی که در شیرخوارگاه آمنه در حال برگزاری است، حضور یافت.

به گزارش ایلنا،‌ مسعود پزشکیان عصر دیروز سه‌شنبه ۱۴ مرداد، با حضور در مجتمع خدمات بهزیستی و شیرخوارگاه آمنه، در مراسمی که به منظور گرامیداشت یاد شهدای کودک و خردسال تجاوز رژیم صهیونیستی برگزار شده بود شرکت کرد.

رئیس جمهور در این مراسم با حضور در جمع کودکان و خردسالان تحت پوشش این مجموعه اظهار داشت: همه این کودکان مثل نوه‌های خود من هستند و تلاش ما این است که شرایط بهتری برای آنان رقم بزنیم.

۴۷ تن از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کودک و نوجوان بودند که کوچک‌ترین آنها تنها ۲ و ۹ ماه سن داشتند.

 

