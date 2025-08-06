همت جهادی برای میزبانی از زائران اربعین در مرزهای خوزستان
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان گفت: زائران اباعبدالله الحسین (ع) از نقاط مختلف کشور و همچنین از کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان، از طریق مرزهای خوزستان به سوی کربلای معلی حرکت میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولی عصر (عج) خوزستان درر بازدید از مواکب و خدمات بسیج در مرز چذابه، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین، اظهار داشت: هرساله کیفیت خدمات ارائه شده در پایانههای مرزی، بهویژه در حوزه خدمترسانی به زائران، ارتقاء مییابد. امسال نیز در مقایسه با سال گذشته، شاهد تلاشهای گستردهتر، مجاهدتهای بیشتر و حضور پرشور مردم خوزستان در میزبانی از زائران هستیم. مواکب برپا شده در این مرزها، جلوههای زیبایی از عشق به امام حسین (ع) را به نمایش گذاشتهاند و خدمات متنوعی به زائران ارائه میدهند.
سردار شاهوارپور با اشاره به هماهنگی میان نهادهای مختلف، تأکید کرد: همه دستگاهها برای تسهیل حضور زائران در کربلای معلی همکاری میکنند. ما نیز در سپاه، بسیج، گروههای جهادی و دیگر نهادهای همکار، در دو پایانه مهم شلمچه و چذابه حضور فعال داریم. یکی از مهمترین کارهای ما، مدیریت و ساماندهی پارکینگها است.
وی در ادامه گفت: جهادگران به صورت ۲۴ساعته در پارکینگها حضور دارند و با گشتزنی مستمر، ضمن حفظ امنیت، امانتداری از اموال مردم را بر عهده دارند. با وجود گرمای بالای ۵۰ درجه، این فعالیتها با عشق به امام حسین (ع) انجام میشود و خستگی در قاموس این خدمتگزاران جایی ندارد.
وی با اشاره به همکاری گسترده تمامی نهادها گفت: نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی، دستگاههای دولتی، شهرداریها و ادارات کل، همگی در کنار مردم برای خدمترسانی بسیج شدهاند. در پارکینگ ها؛ اجرای عملیات آسفالت، جدولکشی، خطکشی، نصب دوربینهای نظارتی، مانیتورینگ، و ثبت ورود و خروج خودروها در سامانههای هوشمند جهت افزایش امنیت صورت گرفته است.
فرمانده سپاه ولی عصر (عج) افزود: در حوزه زیرساخت، اقدامات قابل توجهی در بخش احداث سایبانها و استراحتگاههای ویژه رانندگان و زائران صورت گرفته است تا رفاه آنها در این مسیر معنوی تأمین شود. در بخش حملونقل و پشتیبانی نیز، ناوگان ترابری با استفاده از کامیونها، وظیفه حمل آب، اقلام مورد نیاز و سایر مایحتاج مواکب را بهخوبی بر عهده دارد.
سردار شاهوارپور تاکید کرد: در حوزه بهداشت و درمان نیز، پستهای درمانی در دو محور شلمچه و چذابه ایجاد شدهاند و بسیج جامعه پزشکی، بسیج دانشجویی پزشکی و دیگر گروههای داوطلب در کنار مجموعههای درمانی، آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران هستند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این تلاشها، در روزهای آینده که حجم زائران افزایش مییابد، راهپیمایی عظیم اربعین با سلامت و نظم کامل برگزار شود.