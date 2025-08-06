به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولی عصر (عج) خوزستان درر بازدید از مواکب و خدمات بسیج در مرز چذابه، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین، اظهار داشت: هرساله کیفیت خدمات ارائه شده در پایانه‌های مرزی، به‌ویژه در حوزه خدمت‌رسانی به زائران، ارتقاء می‌یابد. امسال نیز در مقایسه با سال گذشته، شاهد تلاش‌های گسترده‌تر، مجاهدت‌های بیشتر و حضور پرشور مردم خوزستان در میزبانی از زائران هستیم. مواکب برپا شده در این مرزها، جلوه‌های زیبایی از عشق به امام حسین (ع) را به نمایش گذاشته‌اند و خدمات متنوعی به زائران ارائه می‌دهند.

سردار شاهوارپور با اشاره به هماهنگی میان نهادهای مختلف، تأکید کرد: همه دستگاه‌ها برای تسهیل حضور زائران در کربلای معلی همکاری می‌کنند. ما نیز در سپاه، بسیج، گروه‌های جهادی و دیگر نهادهای همکار، در دو پایانه مهم شلمچه و چذابه حضور فعال داریم. یکی از مهم‌ترین کارهای ما، مدیریت و سامان‌دهی پارکینگ‌ها است.

وی در ادامه گفت: جهادگران به صورت ۲۴ساعته در پارکینگ‌ها حضور دارند و با گشت‌زنی مستمر، ضمن حفظ امنیت، امانت‌داری از اموال مردم را بر عهده دارند. با وجود گرمای بالای ۵۰ درجه، این فعالیت‌ها با عشق به امام حسین (ع) انجام می‌شود و خستگی در قاموس این خدمتگزاران جایی ندارد.

وی با اشاره به همکاری گسترده تمامی نهادها گفت: نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی، دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و ادارات کل، همگی در کنار مردم برای خدمت‌رسانی بسیج شده‌اند. در پارکینگ ها؛ اجرای عملیات آسفالت، جدول‌کشی، خط‌کشی، نصب دوربین‌های نظارتی، مانیتورینگ، و ثبت ورود و خروج خودروها در سامانه‌های هوشمند جهت افزایش امنیت صورت گرفته است.

فرمانده سپاه ولی عصر (عج) افزود: در حوزه زیرساخت، اقدامات قابل توجهی در بخش احداث سایبان‌ها و استراحتگاه‌های ویژه رانندگان و زائران صورت گرفته است تا رفاه آن‌ها در این مسیر معنوی تأمین شود. در بخش حمل‌ونقل و پشتیبانی نیز، ناوگان ترابری با استفاده از کامیون‌ها، وظیفه حمل آب، اقلام مورد نیاز و سایر مایحتاج مواکب را به‌خوبی بر عهده دارد.

سردار شاهوارپور تاکید کرد: در حوزه بهداشت و درمان نیز، پست‌های درمانی در دو محور شلمچه و چذابه ایجاد شده‌اند و بسیج جامعه پزشکی، بسیج دانشجویی پزشکی و دیگر گروه‌های داوطلب در کنار مجموعه‌های درمانی، آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران هستند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این تلاش‌ها، در روزهای آینده که حجم زائران افزایش می‌یابد، راهپیمایی عظیم اربعین با سلامت و نظم کامل برگزار شود.