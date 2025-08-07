جبهه پایداری براساس توهم شکل گرفته و محصولی سردسته متوهمان است

محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اظهارات صادق محصولی در مصاحبه اخیرش از جمله اینکه «ما در طول سالیان گذشته بیانیه‌های متعددی صادر کردیم اما هیچکس نتوانسته یک مورد اثبات کند که جبهه پایداری اشتباه کرده باشد» و اینکه گفته «ما مامور شده‌ایم که در برابر باطل بایستیم» عنوان کرد: ویژگی اولیه دوستان در جبهه پایداری توهم است. اولین نکته درباره جبهه پایداری این است که این جبهه صرفاً بر اساس توهم شکل گرفته است.

وی ادامه داد: آقای محصولی به عنوان دبیرکل این حزب، سردسته متوهمان جبهه پایداری محسوب می‌شود. این اظهارات صرفاً به خاطر راضی کردن خودشان است وگرنه هم جامعه سیاسی کشور وزن آنها را می‌داند و هم در ساختار سیاسی کشور همه می‌دانند که جبهه پایداری تشکیلاتی مشابه تشکیلات انحرافی آقای مشایی است و تفاوت چندانی با آن‌ها ندارد. تلاش‌های آن‌ها برای کسب قدرت چیزی به آن‌ها اضافه نمی‌کند.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره اینکه با توجه به اینکه تعدادی از اعضای این جبهه در بدنه حاکمیت و مجلس حضور دارند در شرایطی که انسجام ملی در اولویت است، چه مشکلاتی ایجاد کند، گفت: شاید تا الان اینطور بود اما الان خودشان هم فهمیده‌اند که دیگر جایگاهی ندارند و کسی هم به آن‌ها توجه نمی‌کند.

وی گفت: در جامعه هم کسی این‌ها را تحویل نمی‌گیرد و به همین دلیل دچار توهمات شده‌اند. در گذشته، اصطلاحی وجود داشت که وقتی می خواستند بگویند فلانی هیچ کاره است یا به نوعی می‌خواستند بگویند طرف دچار توهم است. می‌گفتند «پنج دقیقه عقب است» الان هم جبهه پایداری کلا پنج دقیقه عقب است.

