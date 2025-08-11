محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره بازسازی‌های واگذار شده به شهرداری‌ها، بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عنوان کرد: چند مورد را بررسی کرده‌ایم که هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. قرار است وامی ارائه شود، اما بنا است که شهرداری تمامی هزینه‌ها را متقبل شود، وامی در کار نیست و این کمک‌ها بلاعوض خواهد بود. عین واحدی که خراب شده، باید به جای آن ساخته شود و وسایل منزل هم قرار است پیش‌بینی و تأمین شکد.

وزارت راه و شهرسازی بر روند بازسازی‌ها نظارت خواهد کرد

وی ادامه داد: در ابتدا، کمی تاخیر به دلیل عدم تعیین دستگاه متولی وجود داشت که بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در این زمینه مطرح شدند، اما نهایتاً شهرداری تهران با نظارت عالیه وزارت شهرسازی به عنوان مسئول مشخص شد. در حال حاضر، کار آغاز شده و قرار است کمیسیون عمران هم از واحدهای تخریب شده بازدید میدانی خواهد داشت.

اختلاف نظر دولت و شهرداری بر سر ۴هزار واحد

وی در خصوص اختلاف آماری دولت و شهرداری تهران از آمار واحدهای ساختمانی تخریب شده عنوان کرد: حدود ۳۰۰ واحد نیازمند ساخت کامل و احداث و نزدیک به ۴۰۰۰ واحد نیاز به تعمیر دارد. البته بین نظر بنیاد مسکن و شهرداری اختلاف نظر وجود دارد؛ شهرداری اعلام کرده که ۸۰۰۰ واحد نیاز به تعمیر دارد، در حالی که دولت ۴۰۰۰ واحد را اعلام کرده است.

رضایی کوچی تاکید کرد: ما قصد داریم که راستی‌آزمایی کنیم برای ۴۰۰۰ واحد دیگر که اختلاف نظر وجود دارد، به صورت رندمی از چند نقطه بازدید خواهیم کرد تا راستی‌آزمایی کنیم که در تمامی واحدهای تخریب شده تعمیرات لازم را انجام دهند.

برای بازسازی‌ها از انبوه‌سازان و خیرین دعوت شده است

این نماینده مجلس در رابطه با مشارکت بخش خصوصی در بازسازی واحدهای تخریب شده در جنگ تحمیلی اظهار کرد: علاوه بر این، بخش خصوصی هم بسیار تمایل دارد که در این زمینه کمک کند و پیش‌بینی‌های لازم برای همکاری انبوه‌سازان و خیرین، به ویژه عزیزانی که تمایل به همکاری دارند، انجام شده است. شهرداری تهران این فرصت را در اختیارشان گذاشته است و از تمامی خیرین دعوت کرده است تا در این زمینه کمک کنند.

