علیرضا فخاری استاندار پیشین تهرانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود برای حل بحران‌های موجود در تهران و حل چالش‌های نهادینه شده در پایتخت تصریح کرد: بخشی از این بحران‌ها با روش‌های کوتاه‌مدت، یعنی نسخه‌های کوتاه‌مدت، مرتفع می‌شود، اما بخشی واقعاً نیاز به برنامه‌ریزی درازمدت و تأمین سیاست‌های جدیدی دارد که دولت باید اعمال کند.

استاندار سابق تهران گفت: متأسفانه عمر دولت‌ها کوتاه‌تر از آن است که بتوانند برخی از این موارد را به نتیجه برسانند. یکی از دلایلی که می‌تواند در کوتاه‌مدت سهم بهره‌وری از مواهب الهی مانند آب، برق و امکانات زیست‌محیطی را فراهم کند، مدیریت و برنامه‌ریزی لازم برای برنامه‌های کوتاه‌مدت است.

امکاناتی که در تهران توزیع می‌کنیم را باید به شهرستان‌ها منتقل کنیم

وی با بیان اینکه ما هم‌اکنون با عمده مشکلات توزیع نابرابر و نامتعادل جمعیت مواجه هستیم، عنوان کرد: از ابتدای انقلاب، تلاش‌هایی می‌کردیم و سخنرانی‌ها به این نکته اشاره داشته‌اند که تراکم جمعیت باید تعدیل یافته و به صورت متناسب با زیرساخت‌های مورد نیاز گسترش یابد.

استاندار پیشین تهران یادآور شد: وقتی تهران ظرفیت ندارد، باید امکاناتی که در اینجا توزیع می‌کنیم به شهرستان‌ها منتقل شود تا دیگران بتوانند از این امکانات استفاده کنند. جمعیت باید در آنجا مشغول به کار شود و زمینه‌های اشتغال باید در مناطق دیگر فراهم شود تا همه به تهران نیایند.

صنایع و تسهیلات بانکی را به مناطق دیگر ببریم که تراکم جمعیت تعدیل شود

فخاری افزود: تسهیلاتی که برای بانک‌ها ارائه می‌شود و همچنین تسهیلاتی که برای کار تولیدی در تهران در نظر گرفته می‌شود، هیچ توجیهی ندارد. ما باید ظرفیت‌های سنگین برای صنایع برقرار کنیم و آنها را به مکان‌های دیگری منتقل کنیم که می‌توانند جمعیت را پذیرش کنند تا تعادل برقرار شود.

وی ادامه داد: این کار نیاز به برنامه‌ریزی درازمدت دارد. اگر دولت واقعاً بخواهد برنامه‌ریزی کند، باید یک افق دوردست ۲۵ ساله داشته باشد و از هم‌اکنون تصمیم‌گیری کند. هیچ دولت بعدی هم حق تغییر آن برنامه را نداشته باشد.

انتقال پایتخت در حال حاضر شدنی نیست

مدیرعامل سابق بنیاد ملی مسکن در خصوص امکان‌های موجود برای انتقال پایتخت از تهران اظهار کرد: انتقال پایتخت به نظر من در حال حاضر شدنی نیست و بیشتر در حد یک شعار است، چون زیرساخت‌های آن در جای دیگر آماده نیست.

وی تاکید کرد: اگر ما بتوانیم همه جریان‌های اجرایی کشور را به صورت سیستمی مدیریت کنیم، این امکان وجود دارد که با ۱۰۰۰ کیلومتر فاصله هم شبکه را برقرار کنیم.

