آغاز موج جدید عملیات وعده صادق 3/ موشک های کوبنده ایران در راه اراضی اشغالی
موج جدید حملات موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی آغاز شد.
به گزارش ایلنا، مجازات سخت صهیونیستها توسط موشکهای ایرانی در چهارمین شب از آغاز حملات جنایتکارانه اسرائیل به ایران ادامه دارد.
موشکهای ایرانی در شب های گذشته با موفقیت تاسیسات صهیونیست ها را مورد هدف قرار دادند.
رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که بیش از ۱۴۰ پهپاد از ایران روانه شده است.
همزمان شبکه الجزیره به صورت زنده از تلویزیون نیروگاه حیفا را در حال سوختن نشان میدهد.
برخی منابع میگویند که حملات جدید ایران، بهصورت ترکیبی است و نیروهای مسلح کشورمان با پهپاد و موشک صهیونیستها را هدف قرار دادهاند.