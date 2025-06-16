خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز موج جدید عملیات وعده صادق 3/ موشک های کوبنده ایران در راه اراضی اشغالی

آغاز موج جدید عملیات وعده صادق 3/ موشک های کوبنده ایران در راه اراضی اشغالی
کد خبر : 1651973
لینک کوتاه کپی شد.

موج جدید حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی آغاز شد.

به گزارش ایلنا،  مجازات سخت صهیونیست‌ها توسط موشک‌های ایرانی در چهارمین شب از آغاز حملات جنایتکارانه‌ اسرائیل به ایران ادامه دارد.

موشک‌های ایرانی در شب های گذشته با موفقیت تاسیسات صهیونیست ها  را مورد هدف قرار دادند.

رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که بیش از ۱۴۰ پهپاد از ایران روانه شده است.

همزمان شبکه الجزیره به صورت زنده از تلویزیون نیروگاه حیفا را در حال سوختن نشان می‌دهد.

برخی منابع می‌گویند که حملات جدید ایران، به‌صورت ترکیبی است و نیروهای مسلح کشورمان با پهپاد و موشک صهیونیست‌ها را هدف قرار داده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی