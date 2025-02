به گزارش ایلنا، حسام‌الدین آشنا فعال سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس در رابطه با مدل مذاکره با ترامپ بر اساس کتاب‌های خودش نوشت:

دونالد ترامپ در کتاب‌هایش، به‌ویژه «هنر معامله» (The Art of the Deal) و «چگونه مثل یک میلیاردر فکر کنیم» (Think Like a Billionaire)، درباره استراتژی‌های مذاکراتی خود توضیح داده است. مهم‌ترین اصولی که او مطرح می‌کند شامل موارد زیر است:

‌۱. اهداف بزرگ تعیین کن

ترامپ معتقد است که باید از همان ابتدا به دنبال اهداف بزرگ و جاه‌طلبانه بود. او می‌گوید که اگر قرار است مذاکره کنید، بهتر است برای یک توافق عالی تلاش کنید، نه صرفاً یک توافق متوسط.

‌۲. موضع قدرت را حفظ کن

یکی از اصول کلیدی او این است که همیشه از موضع قدرت مذاکره کنید. این به معنای داشتن گزینه‌های جایگزین (Plan B) و نشان دادن اینکه به معامله وابسته نیستید.

‌۳. برند شخصی را تقویت کن

ترامپ معتقد است که داشتن یک تصویر قدرتمند و شناخته‌شده باعث می‌شود طرف مقابل شما را جدی‌تر بگیرد. او از رسانه‌ها برای ساختن برند خود استفاده می‌کند و این را یکی از ابزارهای اصلی قدرت در مذاکرات می‌داند.

‌۴. اهرم‌سازی کن

او تاکید دارد که باید از هر چیزی که در اختیار دارید، به عنوان یک اهرم استفاده کنید. این شامل اطلاعات، فشار روانی، یا حتی تهدید به خروج از مذاکره است.

‌۵. مذاکره را بازی بدان و از آن لذت ببر

ترامپ مذاکره را به نوعی بازی تشبیه می‌کند که باید از آن لذت برد. او بر این باور است که اعتماد به نفس بالا و حتی کمی نمایش، می‌تواند تأثیر زیادی در نتیجه داشته باشد.

‌۶. همیشه آماده ترک مذاکره باش

یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های او این است که اگر شرایط به نفع شما نبود، از مذاکره خارج شوید. او در کتاب‌هایش بارها تأکید می‌کند که «هیچ معامله‌ای بهتر از یک معامله بد است.»

‌۷. فضای عدم اطمینان ایجاد کن

ترامپ گاهی عمداً مواضع نامشخص و متناقض اتخاذ می‌کند تا طرف مقابل را در حالت عدم اطمینان نگه دارد. این روش باعث می‌شود که مذاکره‌کننده مقابل محتاط‌تر عمل کند و شاید امتیازات بیشتری بدهد

‌۸. خودت را فردی غیرقابل پیش‌بینی نشان بده

او معتقد است که غیرقابل پیش‌بینی بودن یک مزیت است، زیرا باعث می‌شود طرف مقابل محتاط‌تر رفتار کند و از ترس واکنش شما، امتیازات بیشتری بدهد.

‌۹. طرف مقابل را خسته کن

یکی دیگر از تاکتیک‌های ترامپ، طولانی کردن مذاکرات و فشار آوردن بر طرف مقابل برای خسته کردن اوست. او معتقد است که وقتی طرف مقابل خسته شد، راحت‌تر امتیاز می‌دهد

‌۱۰. از رسانه‌ها برای تقویت موضع خود استفاده کن

ترامپ استاد استفاده از رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات بود. او با اظهارنظرهای عمومی و توییت‌هایش، جو مذاکرات را تغییر می‌داد و فشار بر طرف مقابل را افزایش می‌دهد.

