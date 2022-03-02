وزارت آموزش و پرورش اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را به مجلس ارائه کند

به گزارش ایلنا، علی اکبر کریمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره ۱۲ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با طرح پیشنهادی درخصوص تکلیف وزارت آموزش و پرورش برای ارائه اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش مکلف شده تا اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را برای تصویب به مجلس ارائه کند اما به دلیل نقل و انتقالات دولت، مشکلاتی در که جریان انتخاب و رای اعتماد به وزیر اموزش و پرورش به وجود آمد، این امر تاکنون محقق نشده است لذا طبق این پیشنهاد موضوع مذکور در بودجه سال آتی نیز لحاظ می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد، وزارت آموزش و پرورش مکلف است ۳ ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش پذیری فرهنگیان در هیات امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس درخصوص این پیشنهاد گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ این حکم آمده است و دولت مکلف بوده ۳ ماه پس از آن این امر را انجام دهد، قانون بودجه درخصوص اعداد و ارقام یکساله است، اما اگر حکمی صادر شود، تا زمانی که آن حکم نقض نشده، به قوت خود باقی است، لذا اگر آموزش و پرورش در این خصوص تاخیر کرده، تکلیف از این وزارتخانه ساقط نشده و باید این کار را انجام دهد.

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