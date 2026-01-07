موساد جنگ فوق ترکیبی را آغاز کرده است

دشمن به سمت حمله فوق ترکیبی است ، همزمان خط تخریب اماکن عمومی ، فشار روانی جهت اعتصابات ، غارت فروشگاههای زنجیره‌ای، ارائه تصاویر و نمادهای خشن و ترسناک داعش و تحریرالشام در فضای مجازی ، پروژه کشته سازی ، گرم نگاه داشتن تنور شایعات ، تحمیل اختلال محاسباتی و ایجاد بحران شناختی از جمله راهکارهای همزمان و دومینو وار ( اتاق فکر امنیتی موساد ) است . دشمن وطن در حال تبدیل ایلام ، لرستان و کرمانشاه به عنوان کریدور تزریق خشونت و کانون های زنده نگهداشتن آشوب می باشد. مهم‌ترین دلیل برای انتخاب این استان ها وجود مزیت مطلق توان رزمی و شهرک موشکی می باشد وبا بهانه های فشار اقتصادی، مشغول نوعی سلاخی سایبری و استعمار پلتفرمی در فضای مجازی جهت تخریب آرامش ذهنی ، فکری و روانی جوانان ایرانی هستند . از دیگر سو بادستکاری و اخلال در هوش تجاری و اقتصادی بازاریان کشور ، قصد لایه‌برداری از همراهی بازار با نظام را دارند تا از طریق بحران اقتصادی، حمله نظامی خارجی را هدف گیری کنند .

محمدرضا طورانی

استاد دانشگاه

انتهای پیام/