موفقیت قانون اساسی آمریکا، نتیجه ۲۵ بار بازنگری است

محمدرضا طورانی فوق دکترای رسانه‌های اجتماعی در یادداشتی درباره قانون اساسی آمریکا نوشت: موفقیت قانون اساسی آمریکا ، نتیجه ۲۵ بار بازنگری است.

به گزارش ایلنا، در متن این یادداشت آمده است؛

در قانون اساسی آمریکا به عنوان  یکی از  پایدارترین و موفق‌ترین قوانین اساسی در جهان پدیده ای به نام بحران  وجود ندارد. نه تنها این قانون دچار بحران نشده، بلکه به عنوان یکی از بهترین قوانین اساسی جهان شناخته می‌شود.

قانون اساسی آمریکا ، دارای استانداردهای علمی و حقوقی بالایی است که موجب دوام و بقای آن در طول زمان شده است.  نقش مهم خِرَدِ عمومی در ایالات متحده آمریکا بسیار پررنگ است .

کشور آمریکا در سال ۱۷۷۶ به صورت رسمی تاسیس شد از عمر این کشور حدود ۲۵۰ سال می‌گذرد یعنی به طورمتوسط هر ۱۰ سال ،‌ یکبار قانون اساسی این کشور مورد بازنگری رسمی قرار گرفته است .

این قوانین نه تنها کهنه نیستند، بلکه تا کنون حدود ۲۵ بار به‌طور رسمی بازنگری شده‌اند. این فرآیند بازنگری نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و توانایی تطبیق این قانون با نیازهای جامعه است .

محمدرضا طورانی 

فوق دکترای رسانه‌های اجتماعی

 

