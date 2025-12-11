ایران پیشنهاد تأسیس «اتحادیه اقتصادی جوانان D-۸» را در اجلاس باکو مطرح کرد

به گزارش ایلنا، در اجلاس گفت‌وگوی جوانان هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D-۸) که از ۵ تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵ در باکو برگزار شد، هیئت مرکز دیپلماسی جوانان ایران با حضور نیما راهداری، علی افسری و شبنم لشگری در این رویداد بین‌المللی شرکت کردند.

در این نشست، نیما راهداری، عضو ارشد کمیته اقتصادی مرکز دیپلماسی جوانان ایران، طرح تأسیس «اتحادیه اقتصادی جوانان D-۸» را به‌عنوان ابتکاری راهبردی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان جوانان کشورهای عضو مطرح کرد.

راهداری با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی نسل جوان در اقتصاد منطقه، تأکید کرد این اتحادیه می‌تواند زمینه‌ای رسمی و کارآمد برای مشارکت فعال جوانان ایجاد کرده و آنان را از حاشیه به متن تصمیم‌سازی‌های توسعه‌ای بیاورد.

راه‌اندازی این اتحادیه می‌تواند به ایجاد اشتغال، تقویت اکوسیستم اقتصادی، گسترش تجارت بین جوانان و رشد پایداردر کشورهای D-۸ کمک کند.

گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D-۸)، گروهی اقتصادی متشکل از نه کشور در حال توسعه‌ی اسلامی شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است. آذربایجان به عنوان نهمین عضو گروه، در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ پذیرفته شد.

