خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایران پیشنهاد تأسیس «اتحادیه اقتصادی جوانان D-۸» را در اجلاس باکو مطرح کرد

ایران پیشنهاد تأسیس «اتحادیه اقتصادی جوانان D-۸» را در اجلاس باکو مطرح کرد
کد خبر : 1726311
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز دیپلماسی جوانان ایران، در اجلاس گفت‌وگوی جوانان هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D-۸) که از ۵ تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵ در باکو برگزار شد، طرح تأسیس «اتحادیه اقتصادی جوانان D-۸» را به‌عنوان ابتکاری راهبردی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان جوانان کشورهای عضو مطرح کرد.

به گزارش ایلنا، در اجلاس گفت‌وگوی جوانان هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D-۸) که از ۵ تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵ در باکو برگزار شد، هیئت مرکز دیپلماسی جوانان ایران با حضور نیما راهداری، علی افسری و شبنم لشگری در این رویداد بین‌المللی شرکت کردند.

در این نشست، نیما راهداری، عضو ارشد کمیته اقتصادی مرکز دیپلماسی جوانان ایران، طرح تأسیس «اتحادیه اقتصادی جوانان D-۸» را به‌عنوان ابتکاری راهبردی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان جوانان کشورهای عضو مطرح کرد.

راهداری با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی نسل جوان در اقتصاد منطقه، تأکید کرد این اتحادیه می‌تواند زمینه‌ای رسمی و کارآمد برای مشارکت فعال جوانان ایجاد کرده و آنان را از حاشیه به متن تصمیم‌سازی‌های توسعه‌ای بیاورد.

راه‌اندازی این اتحادیه می‌تواند به ایجاد اشتغال، تقویت اکوسیستم اقتصادی، گسترش تجارت بین جوانان و رشد پایداردر کشورهای D-۸ کمک کند.

گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D-۸)، گروهی اقتصادی متشکل از نه کشور در حال توسعه‌ی اسلامی شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است. آذربایجان به عنوان نهمین عضو گروه، در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ پذیرفته شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری