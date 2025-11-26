به گزارش ایلنا، علی لاریجانی روز چهارشنبه در مطلبی در شبکه ایکس نوشت: «در مصاحبه با خانم عاصمه شیرازی ایشان از من پرسید که "برای برقراری صلح میان پاکستان–هند و پاکستان–افغانستان، شما حاضر هستید چه‌کاری انجام دهید؟"

من پاسخ دادم: کشور پاکستان برای ایرانیان بسیار عزیز و شریف است و ما حاضر هستیم یک «کارت سفید» به پاکستانی‌ها برای حل این موضوعات بدهیم تا هر زمان نیاز بود از آن استفاده کنند.

این مصاحبه، فردا شب ساعت ۲۰ به وقت اسلام آباد پخش خواهد شد...»