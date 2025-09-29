جهان روی خود را از نتانیاهو برگرداند

به گزارش ایلنا، اسرائیل تنهاست، بهتر است بگوییم صهونیست‌ها تنها هستند، آن‌چنان تنها که این انزوا را بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ هیچ گاه احساس نکرده بودند. حالا نقشه جهان از اسرائیل رو برگردانده است و نه تنها کشورهای مسلمان و عرب‌زبان بلکه اروپایی‌ها، لاتین‌تباران و کشورهای اسکاندویناوی هم روی خود را از صهیونیسم و مبرزترین نماد آن یعنی «نتانیاهوی غاصب» برگردانده‌اند.

«بنیامین نتانیاهو» در حالی جمعه چهارم مهرماه در جمع مقامات و دیپلمات‌های خارجی در نیویورک سخنرانی کرد که ماه‌هاست به دلیل جنایات جنگی در غزه، تحت تعقیب دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارد.

در زمان سخنرانی او، بسیاری از هیات‌ها، سالن مجمع عمومی را به دلیل جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه در طول ۲.۵ سال گذشته و حملات تروریستی به ایران و قطر در تابستان امسال ترک کردند.

پیشتر «مایک هاکبی» سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی که حامی سرسخت رژیم صهیونیستی است، در گفت‌وگو با یک رسانه انگلیسی پیش‌بینی کرده بود که برخی از اعضای حاضر در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل، به نشانه اعتراض جلسه را ترک خواهند کرد اما مدعی شد که سخنرانی نتانیاهو «یکی از بزرگترین سخنرانی‌های تاریخ سازمان ملل متحد» خواهد بود.

اما در نهایت در روز چهارم مهر، نتانیاهو تقریباً تنها ماند. او در حالی با نشان دادن پوسترها و دفترچه‌ها و طرح سوالات عجیب و غریب! برای حاضران غایب سخنرانی می‌کرد که بعد از هر جمله‌اش صدای کف زدن نمایشیِ نمایندگان اسرائیل و آمریکا می‌آمد اما صندلی‌های خالی نشان می‌داد که خیلی‌ها صهیونیست‌ها را تنها گذاشته‌اند.

دنیا روی خود را از اسرائیل برگردانده است. در پی جنگ دوساله غزه، موج جدیدی از به رسمیت‌ شناختن دولت فلسطینی به راه افتاده است. اکنون ۱۵۱ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل کشور فلسطینی را به رسمیت شناخته‌اند. آخرین کشورها، شش کشور اروپایی شامل فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، مالت، آندورا و موناکو بودند که روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) در سازمان ملل این اقدام را اعلام کردند. یک روز پیش از آن نیز بریتانیا و کانادا به عنوان نخستین کشورهای گروه هفت (جی۷) به این فهرست پیوستند و استرالیا و پرتغال نیز از آنها پیروی کردند. روسیه، همراه با تمام کشورهای عربی، تقریباً تمام کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و بیشتر کشورهای آسیایی از جمله هند و چین پیشتر کشور فلسطینی را به رسمیت شناخته بودند.

این اتفاقات نتانیاهو را به شدت عصبانی کرده بود. او پشت میز خطابه سازمان ملل، افکار عمومی جهان را به جانبداری از تروریست‌ها و ناامنی متهم کرد و این در حالیست که تروریسم دولتی اسرائیل و نسل کشی و کودک کشی غاصبان صهیونیست در غزه، حتی صدای حامیان اولیه این دولت خودخوانده و جهان غرب را هم درآورده است.

امروز نتانیاهو و صهیونیسم تنهاست و این تنهایی در آینده‌ای نه چندان دور بزرگ‌ و بزرگ‌تر می‌شود، اسرائیل غاصب نیز در دریای تنهایی خود آب می‌رود، کوچک و کوچک‌تر می‌شود تا به زودی از نقشه جهان محو گردد.

