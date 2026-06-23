سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفتوگو با ایلنا:
قرار گرفتن واکسن HPV در برنامه واکسیناسیون کشوری متوقف شده است
سخنگوی انجمن داروسازان ایران میگوید: در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، واکسیناسیون HPV بخشی از پروتکلهای درمانی جامعه است و از سنین پایین و دوران مدرسه این واکسیناسیون به صورت رایگان انجام میشود. در کشور ما هم پیش از جنگ اقداماتی در حال انجام بود تا این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون بگنجد، اما این موضوع مهم به دلایلی متوقف شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسفند ماه سال گذشته و دقیقا چند روز پیش از آغاز جنگ، سید محسن زهرایی رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از بررسی ورود واکسن HPV به برنامه ملی واکسیناسیون در کمیته کشوری ایمنسازی خبر داد. او گفته بود: «موضوع واکسن HPV در کمیته کشوری ایمنسازی بررسی و از نظر علمی تأیید شده است، اما همچنان نیاز است اطلاعات تکمیلی درباره نحوه دستیابی این واکسن به اهداف برنامه ایمنسازی در کشور جمعآوری و تحلیل شود.»
زهرایی این را هم گفته بود که در کشورهایی که واکسن در برنامه ملی اجرا شده، نتایج مثبت آن در شاخصهای سلامت عمومی مشاهده شده است.
با وجود اهمیت این بیماری و زمینهسازی آن برای ابتلا به انواعی از سرطان در مبتلایان اما آمار شیوع این بیماری در کشور مشخص نیست، موضوعی که قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت هم بر آن تاکید کرده است: «اطلاعات و مطالعات دقیقی در خصوص شیوع HPV در جمعیت عمومی کشور وجود ندارد.»
با وجود فقدان آمار دقیق اما به نظر میرسد، میزان ابتلا به این بیماری به جایی رسیده که وزارت بهداشت نیاز به گنجاندن این واکسن را در برنامه ملی واکسیناسیون احساس کرده است. با این حال با شروع جنگ و تبعات آن از جمله کمبود برخی از اقلام دارویی و گرانی افسار گسیخته آنها، آنچه مغفول ماند همین موضوع واکسیناسیون HPV در کشور بود.
۱۶ تا ۲۵ سالگی زمان طلایی تزریق واکسن HPV
«هادی احمدی» سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، بر ضرورت قرار گرفتن این واکسن در برنامه واکسیناسیون ملی تاکید میکند: در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، واکسیناسیون HPV بخشی از پروتکلهای درمانی جامعه است و از سنین پایین و دوران مدرسه این واکسیناسیون به صورت رایگان انجام میشود. در کشور ما هم پیش از جنگ اقداماتی در حال انجام بود تا این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون بگنجد، اما این موضوع مهم به دلایلی متوقف شد.
احمدی عنوان میکند: امیدوارم مسئولان بار دیگر موضوع را بررسی کرده و وزارت بهداشت این واکسن را در برنامه واکسیناسیون کشوری قرار دهد. این واکسن باید در سنین ۱۶ تا ۲۵ سالگی تزریق شود، زیرا این سن زمان طلایی تزریق واکسن HPV است. علت تزریق واکسن پیشگیری از بیماری است و تزریق این واکسن هم میتواند از مشکلاتی که میتواند در آینده ایجاد شود، جلوگیری کند و از تحمیل هزینههای بیشتر به نظام سلامت کشور در آینده ممانعت کند. این واکسیناسیون میتواند به داشتن جامعهای سالمتر در آینده کمک کند.
هزینه واکسن HPV از ۳ میلیون تا ۲۵ میلیون تومان
انجمن داروسازان ایران از گرانی این واکسن هم میگوید: برند خارجی این واکسن که تولید کشور آمریکاست همان برند گارداسیل است. واکسن ۴ ظرفیتی و ۹ ظرفیتی گارداسیل کمابیش در بازار موجود است، اما قیمت آن به دلیل واردات آن با استفاده از ارز آزاد به شدت افزایش یافته است به نحوی که قیمت ویال ۴ ظرفیتی این برند حدود ۸ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان و ویال نهظرفیتی آن ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. این افزایش قیمت باعث کاهش مصرفکنندههای این واکسن شده است.
او توضیح میدهد: این واکسن باید در ۳ نوبت و در فواصل یک ماه و ۶ ماه بعد از تزریق اول استفاده شود. تامین مالی این واکسن بسیار سخت است. هر فردی نمیتواند هزینه ۳ واکسن با مبلغ نزدیک به ۲۵ میلیون تومان را چه کسی تامین کند.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران با اشاره به فراوانی برند ایرانی این واکسن به نام «گاردیسان» اظهار میکند: برخی به تزریق برند ایرانی روی آوردهاند که به صورت ۴ ظرفیتی ارائه میشود که معادل همان ویال ۴ ظرفیتی برند گارداسیل است. قیمت برند ایرانی هم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. که به مراتب ارزانتر است.