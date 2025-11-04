خبرگزاری کار ایران
افزایش حضور دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی لایدن ۲۰۲۵

افزایش حضور دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی لایدن ۲۰۲۵
رتبه‌بندی لایدن که توسط مرکز مطالعات علم و فناوری (CWTS) در دانشگاه لایدن هلند منتشر می‌شود که در نسخه باز این رتبه‌بندی، ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران موفق به حضور شده‌اند. در میان این دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، تبریز، شیراز و ایران توانسته‌اند رتبه‌های زیر ۵۰۰ را در سطح جهانی به خود اختصاص دهند.

به گزارش ایلنا و به نقل از گروه سیاست‌ها و راهبردهای کاربست نتایج تحقیقات (ترجمان دانش)، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام کرد: نتایج نظام رتبه‌بندی لایدن (Leiden) در سال ۲۰۲۵ میلادی در دو نسخه «سنتی» و «باز» منتشر شد. 

رتبه‌بندی لایدن که توسط مرکز مطالعات علم و فناوری (CWTS) در دانشگاه لایدن هلند منتشر می‌شود، از معتبرترین نظام‌های بین‌المللی در ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه‌ها است. ویژگی متمایز این نظام آن است که بر پایه داده‌های واقعی انتشار علمی و بدون اتکا به نظرسنجی از دانشگاه‌ها انجام می‌شود. در این رتبه‌بندی، نسخه سنتی بر اساس داده‌های پایگاه Web of Science و نسخه باز بر مبنای داده‌های OpenAlex تنظیم شده است. 

بر اساس نتایج نسخه سنتی رتبه‌بندی سال ۲۰۲۵.۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام حضور دارند که در میان آن‌ها، دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۲۳۵ و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ۳۸۳ موفق به کسب جایگاه برتر و حضور در میان دانشگاه‌های زیر ۵۰۰ جهان شده‌اند. 

همچنین در نسخه باز این رتبه‌بندی، ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران موفق به حضور شده‌اند. در میان این دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، تبریز، شیراز و ایران توانسته‌اند رتبه‌های زیر ۵۰۰ را در سطح جهانی به خود اختصاص دهند. 

